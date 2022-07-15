Фото Стерлинга показали в репортаже о подозреваемом в изнасиловании игроке АПЛ

В Англии произошел скандал из-за новостного сюжета в эфире BBC.

В репортаже о подозреваемом в изнасиловании игроке АПЛ было показано фото новичка «Челси» Рахима Стерлинга.

BBC извинился за произошедшее, объяснив появление изображения вингера технической ошибкой.

Дело в том, что перед скандальным сюжетом был репортаж о переходе Стерлинга из «Манчестер Сити» в «Челси».