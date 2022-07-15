Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: футболист мини-футбольной сборной России или Бразилии?
Тест: футболист мини-футбольной сборной России или Бразилии?
2 Тест: знаете ли вы сборную Исландии в лицо?
Тест: знаете ли вы сборную Исландии в лицо?
3 Тест: реальное название клуба или нет?
Тест: реальное название клуба или нет?

Фото Стерлинга показали в репортаже о подозреваемом в изнасиловании игроке АПЛ

В Англии произошел скандал из-за новостного сюжета в эфире BBC.

В репортаже о подозреваемом в изнасиловании игроке АПЛ было показано фото новичка «Челси» Рахима Стерлинга.

BBC извинился за произошедшее, объяснив появление изображения вингера технической ошибкой.

Дело в том, что перед скандальным сюжетом был репортаж о переходе Стерлинга из «Манчестер Сити» в «Челси».

  • 4 июля в северном Лондоне арестовали футболиста клуба АПЛ.
  • На следующий день его отпустили под залог.
  • Спортсмен подозревается в изнасиловании 20-летней девушки.
  • Его имя не разглашается. Однако известно, что ему почти 30 лет, он всемирно известен, выступает за национальную сборную.

Новости по теме
В «Манчестер Сити» остался один футболист, пришедший в клуб до Гвардиолы 1
Стерлинг – после трансфера в «Челси»: «Давайте вместе творить историю» 1
Стерлинг отказал «Тоттенхэму» и «Арсеналу», так как не считает их элитными клубами (The Athletic) 2
Источник: Goal

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 16:34
Комментарии0
...
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11