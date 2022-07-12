Губерниев: «Рубин» со Слуцким и Дзюбой держит путь во Вторую лигу»

Комментатор»Матч ТВ» Дмитрий Губерниев высказался о решении нападающего Артема Дзюбы поддерживать форму в «Рубине».

— Дзюба пока для поддержания формы приехал в «Рубин». Что думаете?

— Здесь как посмотреть. Поскольку «Рубин» тренирует Леонид Слуцкий, то, мне кажется, он уверенной поступью идет во Вторую лигу. Захочет ли Дзюба играть во Второй лиге, когда они выпадут из Первой?

— Вы думаете «Рубин» выпадет?

— Не исключаю такой возможности — с учетом того, как сыпался «Рубин» в РПЛ. Но в любом случае будет интересно. Татарстан — богатый регион, на Дзюбу деньги найдутся. Тем более «Матч ТВ» будет показывать Первую лигу и матчи «Рубина» в том числе.

Комбинация очень интересная. Но я по-прежнему убежден, что «Рубин» со Слуцким держит путь во Вторую лигу. Теперь уже «Рубин» со Слуцким и Дзюбой.

— Вас не удивляет, что Дзюба до сих пор так и не нашел команду?

— Может, там запросы большие. Но, повторюсь, Татарстан — богатый регион, там могут себе позволить взять Дзюбу. Остальные, видимо, нет. Плюс надо понимать, что Дзюба — довольно возрастной игрок со своими тараканами. Но если в «Рубине» ему комфортно, мы будем только счастливы.