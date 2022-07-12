Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: какое решение примет футболист?
Тест: какое решение примет футболист?
2 Тест: как хорошо вы знаете легендарного Льва Яшина?
Тест: как хорошо вы знаете легендарного Льва Яшина?
3 Узнаете футболиста через десятки фото-фильтров? Instagram-тест
Узнаете футболиста через десятки фото-фильтров? Instagram-тест

Губерниев: «Рубин» со Слуцким и Дзюбой держит путь во Вторую лигу»

Комментатор»Матч ТВ» Дмитрий Губерниев высказался о решении нападающего Артема Дзюбы поддерживать форму в «Рубине».

— Дзюба пока для поддержания формы приехал в «Рубин». Что думаете?

— Здесь как посмотреть. Поскольку «Рубин» тренирует Леонид Слуцкий, то, мне кажется, он уверенной поступью идет во Вторую лигу. Захочет ли Дзюба играть во Второй лиге, когда они выпадут из Первой?

— Вы думаете «Рубин» выпадет?

— Не исключаю такой возможности — с учетом того, как сыпался «Рубин» в РПЛ. Но в любом случае будет интересно. Татарстан — богатый регион, на Дзюбу деньги найдутся. Тем более «Матч ТВ» будет показывать Первую лигу и матчи «Рубина» в том числе.

Комбинация очень интересная. Но я по-прежнему убежден, что «Рубин» со Слуцким держит путь во Вторую лигу. Теперь уже «Рубин» со Слуцким и Дзюбой.

— Вас не удивляет, что Дзюба до сих пор так и не нашел команду?

— Может, там запросы большие. Но, повторюсь, Татарстан — богатый регион, там могут себе позволить взять Дзюбу. Остальные, видимо, нет. Плюс надо понимать, что Дзюба — довольно возрастной игрок со своими тараканами. Но если в «Рубине» ему комфортно, мы будем только счастливы.

  • Дзюба провел в «Зените» 7 сезонов.
  • Он забил 108 голов и сделал 70 ассистов в 249 матчах.
  • 33-летний форвард – свободный агент.

Новости по теме
Стало известно, почему Дзюба решил поддерживать форму в «Рубине» 12
«Не нужно было опускаться так низко». Кавазашвили – о Дзюбе в «Рубине» 5
«Ну рассмешили! Не надо ему в ФНЛ». Мостовой – о Дзюбе на сборе «Рубина» 1
Источник: «Матч ТВ»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

12.07.2022 23:22
Комментарии1
...
  • ...
    Рейтинг: +14320

    Fusballer 2 часа назад

    А Губерниев держит путь набуй!

    1
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11