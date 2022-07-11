Испания и Португалия назвали стадионы для ЧМ-2030

Испания и Португалия планируют провести чемпионат мира в 2030 году.
Страны готовят совместную заявку. В частности, они уже определились со стадионами для мирового первенства.
Всего в список вошли 17 арен, но выберут из них только 14.
Португалия предлагает:
- «Да Луш»;
- «Драгау»;
- «Жозе Алваладе».
Испания предлагает:
- «Сантьяго Бернабеу»;
- «Ванда Метрополитано»;
- «Камп Ноу»;
- «Корнелья»;
- «Ла Картуха»;
- «Сан Мамес»;
- «Месталья»;
- «Риасор»;
- «Эль Молинон»;
- «Ла Ромареда»;
- «Реале Арена»;
- «Ла-Росаледа»;
- «Гран-Канария»;
- «Ла-Кондомина».
Источник: Marca