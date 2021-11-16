Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: кто не выигрывал свой родной чемпионат?
Тест: кто не выигрывал свой родной чемпионат?
2 Супер-Валера. Главный футбольный помощник
Супер-Валера. Главный футбольный помощник
3 Тест: на эмблеме какого клуба это изображено?
Тест: на эмблеме какого клуба это изображено?

Испания и Португалия назвали стадионы для ЧМ-2030

Испания и Португалия планируют провести чемпионат мира в 2030 году.

Страны готовят совместную заявку. В частности, они уже определились со стадионами для мирового первенства.

Всего в список вошли 17 арен, но выберут из них только 14.

Португалия предлагает:

  • «Да Луш»;
  • «Драгау»;
  • «Жозе Алваладе».

Испания предлагает:

  • «Сантьяго Бернабеу»;
  • «Ванда Метрополитано»;
  • «Камп Ноу»;
  • «Корнелья»;
  • «Ла Картуха»;
  • «Сан Мамес»;
  • «Месталья»;
  • «Риасор»;
  • «Эль Молинон»;
  • «Ла Ромареда»;
  • «Реале Арена»;
  • «Ла-Росаледа»;
  • «Гран-Канария»;
  • «Ла-Кондомина».

Новости по теме
ФИФА хочет транслировать происходящее в раздевалках во время ЧМ-2022 6
Сборная Аргентины представила форму на ЧМ-2022
Сборная России может сыграть на ЧМ-2022: «Достаточно положительного решения CAS» 19
Источник: Marca

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 07:41
Комментарии0
...
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11