Испания и Португалия назвали стадионы для ЧМ-2030

Испания и Португалия планируют провести чемпионат мира в 2030 году.

Страны готовят совместную заявку. В частности, они уже определились со стадионами для мирового первенства.

Всего в список вошли 17 арен, но выберут из них только 14.

Португалия предлагает:

«Да Луш»;

«Драгау»;

«Жозе Алваладе».

Испания предлагает: