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Испания и Португалия назвали стадионы для ЧМ-2030

11 июля 2022, 07:41
2

Испания и Португалия планируют провести чемпионат мира в 2030 году.

Страны готовят совместную заявку. В частности, они уже определились со стадионами для мирового первенства.

Всего в список вошли 17 арен, но выберут из них только 14.

Португалия предлагает:

  • «Да Луш»;
  • «Драгау»;
  • «Жозе Алваладе».

Испания предлагает:

  • «Сантьяго Бернабеу»;
  • «Ванда Метрополитано»;
  • «Камп Ноу»;
  • «Корнелья»;
  • «Ла Картуха»;
  • «Сан Мамес»;
  • «Месталья»;
  • «Риасор»;
  • «Эль Молинон»;
  • «Ла Ромареда»;
  • «Реале Арена»;
  • «Ла-Росаледа»;
  • «Гран-Канария»;
  • «Ла-Кондомина».

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Источник: Marca
Чемпионат мира Испания Португалия
Комментарии (2)
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Marley Bob
1657525069
40 лет не принимала Испания ни ЧМ,ни ЧЕ.это не дело.пора.
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zigbert
1657543610
"Камп Ноу" должен быть без вариантов.
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