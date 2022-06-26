В Германии раскрыли зарплату Мане в «Баварии»

Стало известно, сколько будет зарабатывать новичок «Баварии» Садио Мане.
Как пишет Bayern & Germany со ссылкой на немецкое издание Bild, сенегалец будет получать в Мюнхене 20 миллионов евро в год.
- По информации Sky Sports News, «Ливерпуль» получил за Мане 42,5 миллиона фунтов.
- Мане провел в Ливерпуле 6 лет.
- Форвард уже играл в немецкоязычной стране – в Австрии за «Зальцбург».
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Источник: твиттер Bayern & Germany