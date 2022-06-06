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Левандовски – о «Барселоне»: «Другие предложения я даже не рассматривал»

Форвард «Баварии» Роберт Левандовски дал комментарии по поводу своего будущего.

«Что-то погасло во мне. И это невозможно преодолеть. Я хочу больше эмоций в жизни.

«Бавария» может насильно оставить меня? А зачем? Какой игрок после такого захочет переходить в этот клуб?

На меня не так много претендентов? Просто другие предложения, кроме как от «Барселоны», я даже не рассматривал», – сказал 33-летний поляк.

  • В прошедшем сезоне Левандовски забил 50 голов и сделал 7 ассистов в 46 матчах.
  • Его контракт с «Баварией» истекает в 2023 году.
  • Рыночная стоимость игрока – 50 миллионов евро.

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Источник: Onet sport

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06.06.2022 23:25
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