Левандовски – о «Барселоне»: «Другие предложения я даже не рассматривал»

Форвард «Баварии» Роберт Левандовски дал комментарии по поводу своего будущего.
«Что-то погасло во мне. И это невозможно преодолеть. Я хочу больше эмоций в жизни.
«Бавария» может насильно оставить меня? А зачем? Какой игрок после такого захочет переходить в этот клуб?
На меня не так много претендентов? Просто другие предложения, кроме как от «Барселоны», я даже не рассматривал», – сказал 33-летний поляк.
- В прошедшем сезоне Левандовски забил 50 голов и сделал 7 ассистов в 46 матчах.
- Его контракт с «Баварией» истекает в 2023 году.
- Рыночная стоимость игрока – 50 миллионов евро.
Источник: Onet sport