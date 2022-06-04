Роналду – лучший игрок сезона в «Манчестер Юнайтед» по версии болельщиков

Болельщики «Манчестер Юнайтед» выбрали лучшего футболиста команды по итогам сезона-2021/22.
Это нападающий Криштиану Роналду, который вернулся в клуб в августе 2021 года.
Для португальца это четвертая подобная награда в карьере, что является рекордом. Ранее его признавали лучшим игроком «МЮ» в сезонах 2003/04, 2006/07 и 2007/08.
- Роналду забил 24 гола и сделал 3 ассиста в 38 матчах за «Юнайтед».
- Лучшим игроком сезона в команде по версии одноклубников стал вратарь Давид Де Хеа.
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Источник: сайт «Манчестер Юнайтед»