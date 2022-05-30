Левандовски: «Испания великолепна. Это хорошее место – не только для отдыха»

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски намекнул, что хочет продолжить карьеру в испанской Примере.

«Испания великолепна. У нас есть дом на Майорке. Думаю, что это действительно хорошее место – не только для отдыха», – сказал 33-летний поляк.

Сообщалось, что на форварда претендует «Барселона».

В прошедшем сезоне Левандовски забил 50 голов и сделал 7 ассистов в 46 матчах.

Он открыто говорит о желании сменить команду грядущим летом.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?