Перес – о победе в Лиге чемпионов: «Теперь «Реал» идет за 15-м титулом»

Президент «Реала» Флорентино Перес подвел итоги сезона-2021/22 для команды.

«Триумф в Лиге чемпионов – это кульминация незабываемого сезона, в котором мы также выиграли Ла Лигу, в 35-й раз в истории.

Надеемся, что трудный период для команды закончился. «Реал» вечен, и теперь мы идем за 15-м титулом», – сказал Перес.

В субботу «Реал» выиграл ЛЧ в 14-й раз в истории, победив «Ливерпуль» (1:0).

Мадридцы брали этот титул в 5 из 9 последних сезонов.

Что было раньше: iPhone 13, фильм «Довод, выход Великобритании из ЕС или 7-й альбом Земфиры?