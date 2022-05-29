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Перес – о победе в Лиге чемпионов: «Теперь «Реал» идет за 15-м титулом»

Президент «Реала» Флорентино Перес подвел итоги сезона-2021/22 для команды.

«Триумф в Лиге чемпионов – это кульминация незабываемого сезона, в котором мы также выиграли Ла Лигу, в 35-й раз в истории.

Надеемся, что трудный период для команды закончился. «Реал» вечен, и теперь мы идем за 15-м титулом», – сказал Перес.

  • В субботу «Реал» выиграл ЛЧ в 14-й раз в истории, победив «Ливерпуль» (1:0).
  • Мадридцы брали этот титул в 5 из 9 последних сезонов.

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Источник: Marca

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