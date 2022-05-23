Левандовски второй раз подряд стал обладателем «Золотой бутсы»

Все топ-5 европейских чемпионатов завершены. Это значит, что определен обладатель «Золотой бутсы» как лучший бомбардир сильнейших европейских чемпионатов. Им оказался Роберт Левандовски из «Баварии». Поляк забил 35 голов в 34 встречах Бундеслиги.

Второе место в гонке за «Золотую бутсу» занял Килиан Мбаппе из «ПСЖ». Третье место поделили Чиро Иммобиле («Лацио») и Карим Бензема («Реал»).

Подсчет очков ведется так: количество голов умножается на специальный коэффициент чемпионата.

Левандовски взял «Золотую бутсу» 2-й сезон подряд.

Контракт поляка с «Баварией» действует еще год.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?