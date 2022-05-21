«Барселона» ищет деньги на летний трансфер Левандовски

«Барселона» хочет заполучить форварда «Баварии» Роберта Левандовски во время летнего трансферного окна.

Однако на сегодняшний день каталонский клуб не может позволить себе ни трансфер футболиста, ни его зарплату.

Руководство «Барсы» занимается поиском денег. Президент Жоан Лапорта работает над продажей 49% двух активов – Barca Licensing Merchandising (BLM) и Barça Estudios.

Также клубу очень нужна сделка с фондом CVC о передаче доли телевизионных прав. Без нее переход поляка будет маловероятным.

Еще «Барселоне» предстоит снизить зарплаты, чтобы после покупки Левандовски вписаться в ФФП. Контракт звездного новичка будет обходиться примерно в 30 миллионов евро в год.

В этом сезоне Левандовски забил 50 голов и сделал 7 ассистов в 46 матчах.

Его контракт с «Баварией» истекает в 2023 году.

Рыночная стоимость игрока – 50 миллионов евро.

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