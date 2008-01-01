Перес сказал игрокам «Реала», что переход Мбаппе сорвался (Гильем Балаге)

нууу жалко конечно, но эпопея надоела. Ну хочет в псж ,пусть играет. Просто бесит что с ним возятся как с игроком уровня месси+роналду в лучшие годы вместе взятых. КАк будто его нахождение в команде это сразу золотые треблы каждый год. Под конец сезон стал много забивать только, а в туре 22 где-то голов у мбаппе месси и неймара в сумме было меньше чем у бензема( в своих лигах) вон бен йедер забил на 1 гол меньше в лиге 1) чем мбаппе и ничего. не бог, не предлагают улицы в чсть его называть
Испанский журналист Гильем Балаге (аудитория в твиттере – более 1 миллиона подписчиков) сообщил, что нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе не перейдет в «Реал» этим летом.
По его информации, президент мадридского клуба Флорентино Перес в пятницу уведомил футболистов, что трансфер 23-летнего француза сорвался.
- В этом сезоне Мбаппе забил 35 голов и сделал 23 ассиста в 43 матчах.
- Его контракт с «ПСЖ» истекает 30 июня.
- Форвард должен объявить решение о своем будущем в воскресенье.
Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?