Перес сказал игрокам «Реала», что переход Мбаппе сорвался (Гильем Балаге)

Испанский журналист Гильем Балаге (аудитория в твиттере – более 1 миллиона подписчиков) сообщил, что нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе не перейдет в «Реал» этим летом.

По его информации, президент мадридского клуба Флорентино Перес в пятницу уведомил футболистов, что трансфер 23-летнего француза сорвался.

В этом сезоне Мбаппе забил 35 голов и сделал 23 ассиста в 43 матчах.

Его контракт с «ПСЖ» истекает 30 июня.

Форвард должен объявить решение о своем будущем в воскресенье.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?