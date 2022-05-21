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  • Перес сказал игрокам «Реала», что переход Мбаппе сорвался (Гильем Балаге)

Перес сказал игрокам «Реала», что переход Мбаппе сорвался (Гильем Балаге)

21 мая 2022, 09:30
5

Испанский журналист Гильем Балаге (аудитория в твиттере – более 1 миллиона подписчиков) сообщил, что нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе не перейдет в «Реал» этим летом.

По его информации, президент мадридского клуба Флорентино Перес в пятницу уведомил футболистов, что трансфер 23-летнего француза сорвался.

  • В этом сезоне Мбаппе забил 35 голов и сделал 23 ассиста в 43 матчах.
  • Его контракт с «ПСЖ» истекает 30 июня.
  • Форвард должен объявить решение о своем будущем в воскресенье.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: твиттер Гильема Балаге
Испания. Примера Франция. Лига 1 ПСЖ Реал Мбаппе Килиан Перес Флорентино
Комментарии (5)
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ItalianFootball
1653116991
Когда ПСЖ полцарства и жену в приданное отдает не мудрено.
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Maxi_7
1653117593
После этих: "Мбаппе 100% остаётся в ПСЖ - источник такой-то", " Мбаппе 120% переходит в Реал - источник какой-то" каждый день, ничему уже не поверю пока не будет официальной инфы.
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DeStar
1653124256
нууу жалко конечно, но эпопея надоела. Ну хочет в псж ,пусть играет. Просто бесит что с ним возятся как с игроком уровня месси+роналду в лучшие годы вместе взятых. КАк будто его нахождение в команде это сразу золотые треблы каждый год. Под конец сезон стал много забивать только, а в туре 22 где-то голов у мбаппе месси и неймара в сумме было меньше чем у бензема( в своих лигах) вон бен йедер забил на 1 гол меньше в лиге 1) чем мбаппе и ничего. не бог, не предлагают улицы в чсть его называть
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nelez
1653137063
Перес найдет еще одного 19 летнего бразильца как Вини и Родриго и они втроем снесут все что попадет им в пути. А для поиска еще ест время-Бензема пока на высоте. А мбаппе пусть поиграет в помойке , на чнмпионате одной команды. Манчестер Сити тоже арабский клуб , но в англии ест клубы которые умеют бросить вызов горожанам. И Сити там прогрессирует. А у ПСЖ нету такой возможности. Псж останется клубом для внутренного чемпионата. Кого бы они не купили. Мбаппе там станет многократным чемпионом страны , не более.
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momwig_
1653150142
Ну, если так - пусть сгниет как игрок во Франции. А ПСЖ наконец отпустят во вторую их лигу замнарушение ФФП.
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