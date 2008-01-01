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Перес сказал игрокам «Реала», что переход Мбаппе сорвался (Гильем Балаге)

Испанский журналист Гильем Балаге (аудитория в твиттере – более 1 миллиона подписчиков) сообщил, что нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе не перейдет в «Реал» этим летом.

По его информации, президент мадридского клуба Флорентино Перес в пятницу уведомил футболистов, что трансфер 23-летнего француза сорвался.

  • В этом сезоне Мбаппе забил 35 голов и сделал 23 ассиста в 43 матчах.
  • Его контракт с «ПСЖ» истекает 30 июня.
  • Форвард должен объявить решение о своем будущем в воскресенье.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: твиттер Гильема Балаге

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Комментарии5
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    Рейтинг: +11773

    DeStar 1 час назад

    нууу жалко конечно, но эпопея надоела. Ну хочет в псж ,пусть играет. Просто бесит что с ним возятся как с игроком уровня месси+роналду в лучшие годы вместе взятых. КАк будто его нахождение в команде это сразу золотые треблы каждый год. Под конец сезон стал много забивать только, а в туре 22 где-то голов у мбаппе месси и неймара в сумме было меньше чем у бензема( в своих лигах) вон бен йедер забил на 1 гол меньше в лиге 1) чем мбаппе и ничего. не бог, не предлагают улицы в чсть его называть

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    Рейтинг: +244

    fakeid 2 часа назад

    тут больше критично, что отказались от холланда, предпочтя мбаппу. в итоге сели в лужу.

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    Рейтинг: +7012

    Томик > fakeid 1 час назад

    Да найдет себе Реал игрока. Вот ещё об этом беспокоиться. Пусть Мбаппе с Холландом беспокоятся, что карьера пройдёт, а они так за Реал и не сыграют.

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    Рейтинг: +1706

    Maxi_7 3 часа назад

    После этих: "Мбаппе 100% остаётся в ПСЖ - источник такой-то", " Мбаппе 120% переходит в Реал - источник какой-то" каждый день, ничему уже не поверю пока не будет официальной инфы.

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    Рейтинг: +2003

    ItalianFootball 3 часа назад

    Когда ПСЖ полцарства и жену в приданное отдает не мудрено.

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