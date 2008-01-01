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Словенец Винчич обслужит финал Лиги Европы

УЕФА назначил судейскую бригаду на финальный матч Лиги Европы.

Главным арбитром будет словенец Славко Винчич, его помощники – Томаж Кланчник и Андраж Ковачич, резервный – Срджан Йованович, видеоассистенты – Пол ван Букел, Юре Прапротник, Алехандро Эрнандес и Роберто дель Паломар.

  • В финале сыграют «Айнтрахт» и «Рейнджерс».
  • Матч состоится в среду, 18 мая, в 22:00 мск.
  • Место проведения – стадион «Рамон Санчес Писхуан» (Севилья, Испания).

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: сайт УЕФА

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