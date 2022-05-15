«Рома» презентовала домашнюю форму на следующий сезон

«Рома» показала домашний комплект формы на следующий сезон. Экипировка уже в продаже для болельщиков.

Следующий сезон римляне могут начать в качестве победителя Лиги конференций, если 25 мая победят в финале «Фейеноорд».

«Ромы» не было в финале еврокубков 31 год.

Сейчас римляне идут в Серии А 6-ми.

С прошлого году «Рому» тренирует некогда победитель Лиги чемпионов Жозе Моуринью.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?