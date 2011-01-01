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«Рома» презентовала домашнюю форму на следующий сезон

«Рома» показала домашний комплект формы на следующий сезон. Экипировка уже в продаже для болельщиков.

Следующий сезон римляне могут начать в качестве победителя Лиги конференций, если 25 мая победят в финале «Фейеноорд».

  • «Ромы» не было в финале еврокубков 31 год.
  • Сейчас римляне идут в Серии А 6-ми.
  • С прошлого году «Рому» тренирует некогда победитель Лиги чемпионов Жозе Моуринью.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: магазин «Ромы»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +286

    папа сибиряк 1 час назад

    ага )) типо если форма будет максимально похожая на Ливерпуль то и играть будут как Ливер...хорошая попытка мистер Маур ))

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