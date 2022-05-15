«Рома» презентовала домашнюю форму на следующий сезон

«Рома» показала домашний комплект формы на следующий сезон. Экипировка уже в продаже для болельщиков.
Следующий сезон римляне могут начать в качестве победителя Лиги конференций, если 25 мая победят в финале «Фейеноорд».
- «Ромы» не было в финале еврокубков 31 год.
- Сейчас римляне идут в Серии А 6-ми.
- С прошлого году «Рому» тренирует некогда победитель Лиги чемпионов Жозе Моуринью.
Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?
Источник: магазин «Ромы»