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«Ман Сити» продаст Жезуса после перехода Холанда. Бразильцем интересуется «Арсенал»

Нападающий «Манчестер Сити» Габриэль Жезус может перейти в «Арсенал».

По информации The Sun, «Ман Сити» готов отпустить бразильца летом, чтобы не потерять его бесплатно в 2023 году. После перехода Эрилинга Холанда он станет получать меньше игрового времени.

Интерес к 25-летнему бразильцу активизировал «Арсенал».

  • Жезус стоит 50 миллионов евро.
  • Он забил 13 голов и отдал 12 ассистов в 39 матчах этого сезона.

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Источник: The Sun

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