АПЛ не прекращает расследование в отношении «Манчестер Сити» по факту нарушений финансового фэйр-плей. Чтобы выдвинуть убедительное обвинение, лига наняла экспертов в соответствующей области.

Судебное расследование будет сверхсекретным. АПЛ подозревает, что «Манчестер Сити» предоставлял неверные финансовые сведения, чтобы обходить фэйр-плей.

В 2020 году «Ман Сити» был отстранен от еврокубков, но Спортивный арбитражный суд отменил дисквалификацию клуба.

Манчестерцы сейчас лидируют в АПЛ.

За все время правления шейхов «Манчестер Сити» ни разу не выиграл еврокубок.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?