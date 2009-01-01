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АПЛ наняла экспертов, чтобы обвинить «Манчестер Сити» в нарушении ФФП

АПЛ не прекращает расследование в отношении «Манчестер Сити» по факту нарушений финансового фэйр-плей. Чтобы выдвинуть убедительное обвинение, лига наняла экспертов в соответствующей области.

Судебное расследование будет сверхсекретным. АПЛ подозревает, что «Манчестер Сити» предоставлял неверные финансовые сведения, чтобы обходить фэйр-плей.

  • В 2020 году «Ман Сити» был отстранен от еврокубков, но Спортивный арбитражный суд отменил дисквалификацию клуба.
  • Манчестерцы сейчас лидируют в АПЛ.
  • За все время правления шейхов «Манчестер Сити» ни разу не выиграл еврокубок.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: Daily Mail

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Комментарии1
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    Рейтинг: +1178

    Artemka444 11 минут назад

    апл против своих же команд!!!
    Маразм полный!!!

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