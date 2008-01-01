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Масалитин: «Возможно, в ЦСКА надо ввести опытного дядьку. Например, Газзаева, который бы давал пистона»

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин высказался после матча 28-го тура РПЛ против «Сочи» (0:1). У москвичей одна победа в последних семи встречах.

«Кого назначить тренером ЦСКА на следующий сезон? Надо быть внутри и разбираться, но на сегодняшний день братья не могут повлиять на игру. Это приходит с опытом. Хотя вот в КХЛ Сергей Фeдоров выиграл Кубок Гагарина вообще без тренерского опыта, рискнули, но там стрельнуло. В начале там вообще не было игры, но со временем разыгрались.

Я всеми фибрами, чтобы в ЦСКА работали свои, а не Виктор Гончаренко, Миодраг Божович, которые по десятому кругу будут ходить и не давать результата. Возможно, Березуцким в штат надо ввести кого-то опытного дядьку. Например, Валерия Газзаева, который бы давал им вовремя пистона и давил авторитетом», – сказал Масалитин.

  • ЦСКА идет в РПЛ 4-м.
  • Москвичам в этом сезоне осталось сыграть с «Краснодаром» (15 мая) и «Ростовом» (21 мая).
  • С Газзаевым ЦСКА брал Кубок УЕФА.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: Metaratings

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Комментарии2
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    Рейтинг: +63532

    portero 16 минут назад

    Березуцким нужен мозг, а не дядька, пистонов они раздают сами, а вот с мыслью, всё очень сложно....

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    Рейтинг: +10085

    Alekxei Z. 49 минут назад


    Прежде всего им нужен квалифицированный тренер, ауж потом думать "свой" он или нет.

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