Масалитин: «Возможно, в ЦСКА надо ввести опытного дядьку. Например, Газзаева, который бы давал пистона»

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин высказался после матча 28-го тура РПЛ против «Сочи» (0:1). У москвичей одна победа в последних семи встречах.

«Кого назначить тренером ЦСКА на следующий сезон? Надо быть внутри и разбираться, но на сегодняшний день братья не могут повлиять на игру. Это приходит с опытом. Хотя вот в КХЛ Сергей Фeдоров выиграл Кубок Гагарина вообще без тренерского опыта, рискнули, но там стрельнуло. В начале там вообще не было игры, но со временем разыгрались.

Я всеми фибрами, чтобы в ЦСКА работали свои, а не Виктор Гончаренко, Миодраг Божович, которые по десятому кругу будут ходить и не давать результата. Возможно, Березуцким в штат надо ввести кого-то опытного дядьку. Например, Валерия Газзаева, который бы давал им вовремя пистона и давил авторитетом», – сказал Масалитин.

ЦСКА идет в РПЛ 4-м.

Москвичам в этом сезоне осталось сыграть с «Краснодаром» (15 мая) и «Ростовом» (21 мая).

С Газзаевым ЦСКА брал Кубок УЕФА.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?