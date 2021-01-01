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Бундеслига. «Бавария» уступила «Майнцу»; хет-трик Холанда в день смерти агента не спас «Боруссию» Д от поражения от «Бохума»

«Бавария» уже в статусе чемпиона Германии проиграла в 32-м туре Бундеслиги «Майнцу». Единственный гол мюнхенцев забил Роберт Левандовски, который летом может перейти в «Барселону».

Идущая на втором месте «Боруссия» из Дортмунда уступила «Бохуму» дома. Хет-трик оформил нападающий Эрлинг Холанд, чей агент Мино Райола сегодня умер.

Германия. Бундеслига. 32-й тур

Майнц – Бавария – 3:1 (2:1)

Голы: 1:0 – Буркардт, 18; 2:0 – Ниахате, 27; 2:1 – Левандовски, 33; 3:1 – Баррейро, 57.

Боруссия Д – Бохум – 3:4 (2:2)

Голы: 0:1 – Полтер, 3; 0:2 – Хольтманн, 8; 1:2 – Холанд, 18 (с пенальти); 2:2 – Холанд, 30 (с пенальти); 3:2 – Холанд, 62; 3:3 – Локадия, 81; 3:4 – Пантович, 85 (с пенальти).

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Источник: Бомбардир.ру

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