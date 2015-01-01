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Широков: «Спартак» мог бы сделать чемпионский коридор для «Зенита» на «Открытие Арене», но у нас нет такой традиции»

Бывший футболист «Зенита» и «Спартака» Роман Широков высказался о клубе из Санкт-Петербурга.

«Жаль, что у нас нет традиции чемпионского коридора — в 29-м туре на «Открытие Арене» он мог бы быть. И человек, прибывший в «Спартак», мог бы узнать, что это за команда — мог бы даже выйти поаплодировать.

В Краснодаре же «Зенит» после первого тайма, когда повел 2:0, расслабился. И если бы при счете 2:1 забил гол Сорокин, не думаю, что Питер довел бы дело до победы.

Причем «Зенит» проводит такой матч не в первый раз — ведет в счете, потом расслабляется, но доводит до победы», – сказал Широков.

  • «Зенит» лидирует в РПЛ.
  • Отрыв от «Динамо» – 6 очков.

Вспомните все российские клубы за всю историю

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Источник: «РБ Спорт»

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Сегодня, 09:27
Комментарии4
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    Рейтинг: +13990

    Barmaleushka 16 минут назад

    Какой коридор ? От них соболезнований в день похорон не дождёшься .
    Пусть 100летие своё отмечают .

    2
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    Рейтинг: +12221

    playsh 38 минут назад

    Широков совсем свихнулся,такую чушь несёт.Видимо,на почве не реализованного подросткового садизма,некуда выплеснуть свою не растраченную энергию,во второй раз посадят точно...

    0
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    Рейтинг: +1045

    Дубина 55 минут назад

    клоун

    1
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    Рейтинг: +10084

    Alekxei Z. 57 минут назад

    Человек , который не смущаясь поиграл в Зените, Краснодаре , ЦСКА и Спартаке, думаю не отягощён нравственными аспектами.
    Что-то я не слышал о коридорах Реала для Барсы, Милана для Интера, Ливерпуля для Сити.
    С какого Х Спартак для Зенита что-то делать станет.
    Это себя не уважать !!!!
    Не дождётесь !!!!

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