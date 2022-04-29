Широков: «Спартак» мог бы сделать чемпионский коридор для «Зенита» на «Открытие Арене», но у нас нет такой традиции»

Бывший футболист «Зенита» и «Спартака» Роман Широков высказался о клубе из Санкт-Петербурга.

«Жаль, что у нас нет традиции чемпионского коридора — в 29-м туре на «Открытие Арене» он мог бы быть. И человек, прибывший в «Спартак», мог бы узнать, что это за команда — мог бы даже выйти поаплодировать.

В Краснодаре же «Зенит» после первого тайма, когда повел 2:0, расслабился. И если бы при счете 2:1 забил гол Сорокин, не думаю, что Питер довел бы дело до победы.

Причем «Зенит» проводит такой матч не в первый раз — ведет в счете, потом расслабляется, но доводит до победы», – сказал Широков.

«Зенит» лидирует в РПЛ.

Отрыв от «Динамо» – 6 очков.

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