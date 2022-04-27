Бензема: «Реалу» в Манчестере не хватило амбиций, напора»

Нападающий «Реала» Карим Бензема дал комментарий после первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (3:4). По его словам, испанцам не хватило уверенности.

«Мы должны признать, что в этой игре нам не хватило всего понемногу: амбиций, напора, уверенности...

Мой пенальти? Всегда держу в голове ту мысль, что если не берешься бить пенальти, то только тогда и не промахнешься. Есть психологическая уверенность – вот и все. Я очень уверен в себе, так что иду и делаю. Получается хорошо», – считает француз.

Ответная игра в Испании состоится 4 мая.

«Манчестер Сити» играл в финале прошлой Лиги чемпионов.

Обе команды лидируют в своих чемпионатах.

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