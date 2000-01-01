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Где смотреть «Вест Хэм» – «Айнтрахт»: во сколько прямая трансляция матча, Лига Европы 28 апреля

«Вест Хэм» и «Айнтрахт» встретятся в первом матче 1/2 финала Лиги Европы.

  • Игра состоится во вторник, 28 апреля.
  • Встреча пройдет в Лондоне на Олимпийском стадионе.
  • Начало – в 22:00 по московскому времени.

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Где смотреть онлайн-трансляцию матча Вест Хэм – Айнтрахт

  • Встречу в прямом эфире покажет «Матч Футбол 1». Начало трансляции – в 21:45 мск.

Ставки на матч Вест Хэм – Айнтрахт

Коэффициенты:

  • Победа «Вест Хэма» – 1.96
  • Ничья – 3.50
  • Победа «Айнтрахта» – 3.90

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Источник: «Бомбардир»

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