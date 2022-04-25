«Барселона» впервые в истории проиграла три домашних матча подряд в течение одного сезона

В перенесенном матче 21-го тура Примеры «Барселона» на своем поле уступила «Райо Вальекано» со счетом 0:1.

Для команды Хави это третье домашнее поражение подряд. Ранее были от «Кадиса» (0:1) в чемпионате и от «Айнтрахта» (2:3) в Лиге Европы.

Каталонцы впервые в истории клуба проиграли три встречи кряду на «Камп Ноу» в течение одного сезона.

У «Барсы» была трехматчевая серия из домашних поражений, которая растянулась на два сезона – на конец сезона-1997/98 и начало сезона-1998/99.

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