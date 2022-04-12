Бышовец – о решении CAS не переносить стыки ЧМ-2022: «Это нарушение всех спортивных и человеческих правил!»

Бывший тренер сборной России Анатолий Бышовец прокомментировал решение CAS об отклонении апелляции о временном снятии запрета на участие российских команд в международных турнирах.

«Это нарушение всех спортивных и человеческих правил!

ФИФА — это независимая спортивная организация. Любое вмешательство в ФИФА со стороны политических деятелей считалось недопустимым. Это было главным преимуществом этой организации!

Мы видим, что сегодня идет игра без правил не только в политике. Ее перенесли и на спорт. На футбол и его культуру! Это логическое продолжение бесправия и пещерного мышления», — сказал Бышовец.

ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от международных турниров.

РФС подал иски на эти решения.

Союз направил три апелляции в CAS против ФИФА, УЕФА и европейских ассоциаций.

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