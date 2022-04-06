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  • Шомуродов: «Карпина я не боялся. Он ругал только за отсутствие самоотдачи»

Шомуродов: «Карпина я не боялся. Он ругал только за отсутствие самоотдачи»

6 апреля 2022, 12:21
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Форвард «Ромы» Эльдор Шомуродов поделился воспоминаниями о совместной работе с главным тренером «Ростова» Валерием Карпиным.

– Чему самому важному Карпин научил тебя за время совместной работы в «Ростове»?

– Отношению к футболу в психологическом плане. Если плохо тренируешься, вызывал в свой номер, спрашивал: «Что случилось?». Интересовался причинами, даже выходящими за рамки футбола.

Объяснял, что это потом скажется на игре. Как будешь тренироваться, так и сыграешь. Он любил шутить, но говорил много серьезных и правильных вещей.

– На твоей последующей адаптации в Италии сказались его тогдашние уроки? Может, рассказы про то, как он осваивался в Испании?

– Да. Например, то, что он говорил про правильное питание. Со временем понимаешь, что оно очень важно для футболиста.

В Европе это давно все знают и профессионально к этому подходят. Он много чего о европейском футболе рассказывал.

– В сборной он запретил сладкое и мучное. В «Ростове» то же самое было?

– Сахар он прямо не запрещал. Там мы вместо белого использовали коричневый. И Георгич всегда говорил есть его поменьше. Допустим, в чашку кофе класть не две ложки, а одну.

– Плов твой любимый не запрещал?

– На базе запрещал, конечно. Но за ее пределами я его иногда кушал (улыбается). За весом следил, все было нормально.

– Когда-то в «Спартаке» Карпин штрафовал чуть ли не за каждые 100 грамм лишнего веса. И в «Ростове» так же?

– Говорил, что будет штраф, но не каждый раз реально наказывал. Только если много лишнего веса. Я ни разу на штрафы не попадал.

– Ты Карпина вообще боялся? Сложно с ним было работать?

– Нет, он ругал только за отсутствие самоотдачи. В остальном – всегда поддерживал и объяснял.

– Какая самая яркая шутка Карпина в твой адрес, которая тебе запомнилась?

– Та самая, про «кривоногого». Он многих так называет, не только меня. Когда на тренировке бьешь неправильно или где-то ковыряешься – всегда так говорит. Я не обижаюсь.

– Карпин рассказывал, что вначале ты играл у него так, что он хотел тебя назад в Узбекистан отправить. Это прикол?

– Нет, правда. У нас был первый сбор после отпуска, я дома почти ничего не делал, приехал в очень плохой форме. В первой двусторонке ужасно сыграл.

Из-за этого, может, у него такая мысль и возникла. Но потом набрал форму, и он начал ко мне по-другому относиться.

До того руководство хотело меня в аренду отдать, чтобы я больше играл. «Арсенал» и «Тосно» хотели взять. Мирзов даже звонил, спрашивал, поеду ли. Но Карпин меня оставил.

  • Шомуродов выступал за «Ростов» с 2017 по 2020 год.
  • Затем узбекский нападающий перешел в «Дженоа», а оттуда – в «Рому».

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Италия. Серия А Россия. Премьер-лига Рома Ростов Шомуродов Эльдор Карпин Валерий
Комментарии (1)
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zigbert
1649316340
Его карьера продолжается более менее успешно. Правда в Роме ему будет трудно закрепиться.
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