Мбаппе: «Могу ли я остаться в «ПСЖ»? Да, конечно»

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе высказался о своем будущем.

Контракт 23-летнего француза истекает в конце июня.

Парижане пытаются продлить соглашение с ним.

Подписать футболиста также хочет «Реал».

«Если бы я принял решение, то уже объявил бы об этом. Я не обязан ни перед кем отчитываться.

Мне не нужно прятаться, ведь я никого не убивал. Я просто хочу принять наилучшее решение из всех возможных.

Я продолжаю думать, потому что появились новые обстоятельства. Хочу сделать правильный выбор, и это займет некоторое время.

Могу ли я остаться в «ПСЖ»? Да, конечно», – сказал Мбаппе.

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