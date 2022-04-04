Мбаппе: «Могу ли я остаться в «ПСЖ»? Да, конечно»

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе высказался о своем будущем.
- Контракт 23-летнего француза истекает в конце июня.
- Парижане пытаются продлить соглашение с ним.
- Подписать футболиста также хочет «Реал».
«Если бы я принял решение, то уже объявил бы об этом. Я не обязан ни перед кем отчитываться.
Мне не нужно прятаться, ведь я никого не убивал. Я просто хочу принять наилучшее решение из всех возможных.
Я продолжаю думать, потому что появились новые обстоятельства. Хочу сделать правильный выбор, и это займет некоторое время.
Могу ли я остаться в «ПСЖ»? Да, конечно», – сказал Мбаппе.
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Источник: Goal