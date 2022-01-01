Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: угадай футболиста по уху!
Тест: угадай футболиста по уху!
2 Делай ноги. Тест: кому принадлежат легендарные бутсы
Делай ноги. Тест: кому принадлежат легендарные бутсы
3 Тест для мужчин: какой была бы ваша жена, будь вы футболистом
Тест для мужчин: какой была бы ваша жена, будь вы футболистом

Мбаппе: «Могу ли я остаться в «ПСЖ»? Да, конечно»

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе высказался о своем будущем.

  • Контракт 23-летнего француза истекает в конце июня.
  • Парижане пытаются продлить соглашение с ним.
  • Подписать футболиста также хочет «Реал».

«Если бы я принял решение, то уже объявил бы об этом. Я не обязан ни перед кем отчитываться.

Мне не нужно прятаться, ведь я никого не убивал. Я просто хочу принять наилучшее решение из всех возможных.

Я продолжаю думать, потому что появились новые обстоятельства. Хочу сделать правильный выбор, и это займет некоторое время.

Могу ли я остаться в «ПСЖ»? Да, конечно», – сказал Мбаппе.

Зарегистрируйтесь и получите 1000 рублей бесплатно на первую ставку

Новости по теме
Мбаппе, Месси и Неймар впервые забили за «ПСЖ» в одном матче 2
«ПСЖ» намерен сохранить Мбаппе с помощью капитанской повязки 2
«Реал» рассчитывает летом подписать Мбаппе, Холанда, Чуамени и Гнабри 3
Источник: Goal

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 08:44
Комментарии0
...
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11