Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: угадай футболиста по уху!
Тест: угадай футболиста по уху!
2 Тест: знаете ли вы игроков «Атлетико»?
Тест: знаете ли вы игроков «Атлетико»?
3 Тест: как хорошо вы знаете историю дерби ЦСКА – «Спартак»?
Тест: как хорошо вы знаете историю дерби ЦСКА – «Спартак»?

АПЛ. «Манчестер Юнайтед» без Роналду сыграл вничью с «Лестером». У манчестерцев 1 победа в последних 6 матчах

«Манчестер Юнайтед» в 31-м туре чемпионата Англии сыграл вничью с «Лестером». У хозяев забил экс-полузащитник «Шахтера» Фред.

Нападающий манчестерцев Криштиану Роналду пропустил встречу из-за болезни. У его команды одна победа в последних шести матчах.

«МЮ» на три очка отстает от зоны Лиги чемпионов. «Лестер» занимает девятую строчку.

Англия. АПЛ. 31-й тур

Манчестер Юнайтед – Лестер – 1:1 (0:0)

Голы: 0:1 – Ихеначо, 63; 1:1 – Фред, 66.

Календарь АПЛ

Турнирная таблица АПЛ

Регистрируйтесь за минуту и получите 1000 рублей бесплатно от Bettery

Новости по теме
Роналду не играет с «Лестером» из-за болезни 2
Где смотреть «Манчестер Юнайтед» – «Лестер»: во сколько прямая трансляция матча, АПЛ 2 апреля
Роналду может не сыграть с «Лестером». Он не приехал на съезд «МЮ» накануне матча 3
Источник: Бомбардир.ру

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 21:31
Комментарии1
...
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11