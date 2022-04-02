АПЛ. «Манчестер Юнайтед» без Роналду сыграл вничью с «Лестером». У манчестерцев 1 победа в последних 6 матчах

«Манчестер Юнайтед» в 31-м туре чемпионата Англии сыграл вничью с «Лестером». У хозяев забил экс-полузащитник «Шахтера» Фред.
Нападающий манчестерцев Криштиану Роналду пропустил встречу из-за болезни. У его команды одна победа в последних шести матчах.
«МЮ» на три очка отстает от зоны Лиги чемпионов. «Лестер» занимает девятую строчку.
Англия. АПЛ. 31-й тур
Манчестер Юнайтед – Лестер – 1:1 (0:0)
Голы: 0:1 – Ихеначо, 63; 1:1 – Фред, 66.
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Источник: Бомбардир.ру