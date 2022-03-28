На покупку «Челси» есть 4 претендента. Они должны представить окончательные предложения до 11 апреля

Инвестиционный банк Raine Group, занимающийся продажей «Челси», установил дедлайн подачи заявок.

Все претенденты должны представить свои окончательные предложения до 11 апреля.

На сегодняшний день зарегистрированы четыре кандидата:

Семья Риккетс – владеют «Чикаго Кабс»;

Тодд Боэли – совладелец «Лос-Анджелес Доджерс»;

Стивен Пальюка – совладелец «Аталанты» и акционер «Бостон Селтикс»;

Дэвид Блитцер и Джош Харрис – управляющие «Филадельфия Севенти Сиксерс».

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