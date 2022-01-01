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«Барса» нанесет на форму логотип управления ООН по делам беженцев. Клуб будет ежегодно жертвовать по 400 тысяч

На футболках мужской и женской команд «Барселоны» появится логотип управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

Логотип будет нанесен на форму в рамках сотрудничества между фондом «Барселоны» и ООН, рассчитанным на четыре года.

Каталонский клуб будет жертвовать на нужды беженцев по 400 тысяч евро за сезон, а также спортивный инвентарь на сумму около 100 тысяч евро за сезон.

  • «Барселона» идет на 3-м месте в Примере.
  • Каталонцы сыграют с «Айнтрахтом» в 1/4 финала Лиги Европы.

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Источник: сайт «Барселоны»

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