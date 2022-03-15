Широков: «Бабушки легионеров «Краснодара» плачут? Пусть посмотрят чековую книжку внучка»

Бабушку продаст за 30 Серебренников ...Широков тупой наверное ...футболист)) русский типо Корина наверное. .
Бывший полузащитник сборной России Роман Широков прокомментировал ситуацию с отъездом легионеров «Краснодара» из России.
– Никто из легионеров «Краснодара», за исключением Крыховяка, погоды не делал. Не думаю, что они намного лучше наших. Разницу делают только иностранцы «Зенита». Почему уехали?
— Говорят, мамы, бабушки плачут.
— Пусть посмотрят чековую книжку внучка – или в этом случае плачут от счастья? Пусть тогда со своими бабушками играют в футбол. Тех, кто уехал, не надо возвращать, а от разорвавших контракты, – добиться компенсации в пользу российских клубов.
- Из «Краснодара» ушли все легионеры из дальнего зарубежья.
- Также ее покинул главный тренер Дани Фарке.
- «Краснодар» идет в РПЛ 5-м.
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