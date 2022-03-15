Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: как хорошо вы знаете звезд «Кубка Легенд»
Тест: как хорошо вы знаете звезд «Кубка Легенд»
2 Тест: вы помните Евро-2016?
Тест: вы помните Евро-2016?
3 Тест: футболист какой лиги дороже – АПЛ или РФПЛ?
Тест: футболист какой лиги дороже – АПЛ или РФПЛ?

Широков: «Бабушки легионеров «Краснодара» плачут? Пусть посмотрят чековую книжку внучка»

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков прокомментировал ситуацию с отъездом легионеров «Краснодара» из России.

– Никто из легионеров «Краснодара», за исключением Крыховяка, погоды не делал. Не думаю, что они намного лучше наших. Разницу делают только иностранцы «Зенита». Почему уехали?

— Говорят, мамы, бабушки плачут.

— Пусть посмотрят чековую книжку внучка – или в этом случае плачут от счастья? Пусть тогда со своими бабушками играют в футбол. Тех, кто уехал, не надо возвращать, а от разорвавших контракты, – добиться компенсации в пользу российских клубов.

  • Из «Краснодара» ушли все легионеры из дальнего зарубежья.
  • Также ее покинул главный тренер Дани Фарке.
  • «Краснодар» идет в РПЛ 5-м.

Джикия или Головин? Отгадайте футболистов и получите денежный бонус

Новости по теме
«Новая глава». Крыховяк – о переходе из «Краснодара» в АЕК 2
«Краснодар» объявил о приостановке контракта с Крыховяком до 1 июня 6
Крыховяк подписал контракт с АЕКом до конца сезона 4
Источник: «РБ Спорт»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

15.03.2022 23:09
Комментарии3
...
  • ...
    Рейтинг: +42

    илья 009 1 час назад

    Бабушку продаст за 30 Серебренников ...Широков тупой наверное ...футболист)) русский типо Корина наверное. .

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +419

    R-W_warrior 2 часа назад

    В чем, в чём-то, а в этом Рома прав. На всё сто!

    3
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +1336

    Sedoi_Goblin 2 часа назад

    А потом будет,что у бабушки очень хорошая пенсия-им хватает. Бабушке не хватает,а и хватает))

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11