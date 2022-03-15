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  • Широков: «Бабушки легионеров «Краснодара» плачут? Пусть посмотрят чековую книжку внучка»

Широков: «Бабушки легионеров «Краснодара» плачут? Пусть посмотрят чековую книжку внучка»

15 марта 2022, 23:09
11

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков прокомментировал ситуацию с отъездом легионеров «Краснодара» из России.

– Никто из легионеров «Краснодара», за исключением Крыховяка, погоды не делал. Не думаю, что они намного лучше наших. Разницу делают только иностранцы «Зенита». Почему уехали?

— Говорят, мамы, бабушки плачут.

— Пусть посмотрят чековую книжку внучка – или в этом случае плачут от счастья? Пусть тогда со своими бабушками играют в футбол. Тех, кто уехал, не надо возвращать, а от разорвавших контракты, – добиться компенсации в пользу российских клубов.

  • Из «Краснодара» ушли все легионеры из дальнего зарубежья.
  • Также ее покинул главный тренер Дани Фарке.
  • «Краснодар» идет в РПЛ 5-м.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Краснодар Широков Роман
Комментарии (11)
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Sedoi_Goblin
1647375372
А потом будет,что у бабушки очень хорошая пенсия-им хватает. Бабушке не хватает,а и хватает))
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R-W_warrior
1647375817
В чем, в чём-то, а в этом Рома прав. На всё сто!
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илья 009
1647380219
Бабушку продаст за 30 Серебренников ...Широков тупой наверное ...футболист)) русский типо Корина наверное. .
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Plyash
1647386030
Скотина широкая,свою бабушку не забывай,корми во время.Специалист по малолеткам.
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SLADE2019
1647405555
Это твоя, Широков бабушка (мама тоже) за хорошие бабки тебя хоть в ад пошлет. Может подскажешь, убогий, как компенсацию добиться?
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vladimir-7
1647408809
Роман абсолютно прав.
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paracetamol
1647411965
Без легов наши клубы лучше заиграли! Судейство бы еще подтянуть...
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