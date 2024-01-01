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Мбаппе подписал контракт с «Реалом» в январе (Рамон Альварес)

У нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе уже есть контракт с «Реалом». Об этом сообщил журналист испанской газеты Marca Рамон Альварес.

Контракт француза с «Реалом», подписанный, как утверждает источник, 30 января, начнет действовать летом, когда истечет соглашение с «ПСЖ».

  • Зарплата Мбаппе в «Реале» составит около 25 миллионов евро в год. Подписной бонус – от 60 до 80 миллионов.
  • Мбаппе – самый дорогой игрок в мире (160 миллионов евро).
  • На этой неделе «Реал» прошел «ПСЖ» в Лиге чемпионов.

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Источник: твиттер Рамона Альвареса

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Комментарии1
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    Рейтинг: +118

    Novik38 8 минут назад

    Когда уже эта мылодрама закончится. Подписал. Подпишет. Перейдёт. Продлит.

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