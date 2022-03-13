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  • Мбаппе подписал контракт с «Реалом» в январе (Рамон Альварес)

Мбаппе подписал контракт с «Реалом» в январе (Рамон Альварес)

13 марта 2022, 15:23
7

У нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе уже есть контракт с «Реалом». Об этом сообщил журналист испанской газеты Marca Рамон Альварес.

Контракт француза с «Реалом», подписанный, как утверждает источник, 30 января, начнет действовать летом, когда истечет соглашение с «ПСЖ».

  • Зарплата Мбаппе в «Реале» составит около 25 миллионов евро в год. Подписной бонус – от 60 до 80 миллионов.
  • Мбаппе – самый дорогой игрок в мире (160 миллионов евро).
  • На этой неделе «Реал» прошел «ПСЖ» в Лиге чемпионов.

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Источник: твиттер Рамона Альвареса
Испания. Примера Франция. Лига 1 Реал ПСЖ Мбаппе Килиан
Комментарии (7)
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Novik38
1647175702
Когда уже эта мылодрама закончится. Подписал. Подпишет. Перейдёт. Продлит.
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lNeTl
1647179483
Удачи в новом клубе "черепашка ниндзя"
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portero
1647180238
Понятно что он уже и на от шейхов в 100 лямов уже не мог согласится, наверное пожалел , что подписал контракт рановато с Реалом...
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Hektor 84
1647190538
И правильно сделал!!! Надо валить из помойки в топ команду.
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Dr.Metal
1647197857
Давно пора. У ПСЖ как у ворон главная цель скупить все блестящее, а толку ноль
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Lipatoff
1647202557
Все равно Барса будет сильнее, потому что там Хави! Да и Мбапе это не Роналду, из дали мочить не может
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