Мбаппе подписал контракт с «Реалом» в январе (Рамон Альварес)

У нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе уже есть контракт с «Реалом». Об этом сообщил журналист испанской газеты Marca Рамон Альварес.

Контракт француза с «Реалом», подписанный, как утверждает источник, 30 января, начнет действовать летом, когда истечет соглашение с «ПСЖ».

Зарплата Мбаппе в «Реале» составит около 25 миллионов евро в год. Подписной бонус – от 60 до 80 миллионов.

Мбаппе – самый дорогой игрок в мире (160 миллионов евро).

На этой неделе «Реал» прошел «ПСЖ» в Лиге чемпионов.

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