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Лига чемпионов. Хет-трик Бензема принес «Реалу» волевую победу над «ПСЖ» и выход в 1/4 финала

«Реал» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов переиграл «ПСЖ». Хет-трик у французского форварда Карима Бензема.

Счет в матче открыл нападающий парижан Килиан Мбаппе, но сохранить преимущество его команда не сумела.

По сумме двух матчей в 1/4 финала проходит «Реал».

Мбаппе в последних своих 14 матчах Лиги чемпионов забил 14 голов.

У форварда «ПСЖ» 54 очка по системе «гол+пас» в 53 матчах Лиги чемпионов.

У Мбаппе в последних трех выездных матчах плей-офф Лиги чемпионов шесть голов.

Лига чемпионов. 1/8 финала. Ответный матч

Реал (Испания) – ПСЖ (Франция) – 3:1 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Мбаппе, 39; 1:1 – Бензема, 61; 2:1 – Бензема, 76; 3:1 – Бензема, 78.

«Реал»: Куртуа, Карвахаль (Лукас, 66), Милитао, Алаба, Начо, Кроос (Камавинга, 57), Бензема, Модрич, Асенсио (Родриго, 57), Вальверде, Винисиус.

«ПСЖ»: Доннарумма, Мендеш, Кимпембе, Маркиньос, Хакими (Дракслер, 88), Паредес (Гуйе, 71), Верратти, Данило (Ди Мария, 81), Месси, Неймар, Мбаппе.

Предупреждения: Начо, 43; Винисиус, 44; Карвахаль, 60; Лукас, 88 – Паредес, 7; Доннарумма, 62; Хакими, 81; Кимпембе, 83.

Первый матч: 0:1.

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Источник: Бомбардир.ру

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Сегодня, 00:53
Комментарии33
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    Рейтинг: +11749

    playsh 1 минуту назад

    Матч фантастика.А началось всё с Доннаруммы.Негоже вратарю так играть во вратарской,да и в штрафной площади тоже.Модрич прелесть,игрок от бога,на возраст плевать.Каримушка тоже молоток...ПСЖ идиотики,сами всё отдали.
    Ну а за игру обеим командам спасибо,пока ещё транслируют,ну а мы смотрим.

    0
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    Рейтинг: +6801

    vladik12 3 минуты назад

    История, регалии, класс победили мешков! Классно!

    0
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    Рейтинг: +4383

    ySS 7 минут назад

    Хороший матч. Любимец франс-футбола разочаровал. Бензема устроил бенефис.
    Хорват был лучшим

    2
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    Рейтинг: +15078

    Hektor 84 7 минут назад

    Реал молодцы! Бензема огонь! Парижской помойке ни когда не стать супер клубом! Кого бы они еще не накупили))) Шейх в тюрьму за свои делишки присядет. А гному прям сейчас уже пусть отдадут ЗМ за чемп Франции. Это же весомый титул)))) Франс фотбал найдет причину отдать ему. Ну а Мбаппе пожелаю летом свалить из этой помойки в по настоящему топовый клуб!

    1
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    Рейтинг: +3993

    Красногорск_Фан 9 минут назад

    ТСЖ вновь оправдал ожидания в 1/8. Мои поздравления! Бензема в этой игре шикарен

    1
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    Рейтинг: +11494

    DeStar 20 минут назад

    неожиданнно. После 1-0 уже просто надеялся что реал забьёт гол для интереса и чтобы без позора, а тут такое)

    1
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    Рейтинг: +474

    Schicko_008 20 минут назад

    Я предлагаю уже сейчас дать Месси золотой мяч за 2022 год.

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    Рейтинг: +175

    Marat A. 23 минуты назад

    Реал Красавцы!!! Молодцы!!!! Наказали "денежный мешок"!!!!! Но я за Барсу!!!!

    1
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    Рейтинг: +4948

    TOMSON 25 минут назад

    За что люблю ЛЧ так это за то, что ее выигрывает именно лучшая Команда. ПСЖ это не команда. Сборище крутых игроков да, но команда нет. И из года в год они это только подтверждают.
    На зубах вытягивает Реал… Молодцы

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    Рейтинг: +60

    adekvat0726 > TOMSON 24 минуты назад

    На зубах судьи вытягивает реал

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    Рейтинг: +4948

    TOMSON > adekvat0726 16 минут назад

    Вы последние 30 минут смотрели? Даже если с фолом забил Реал, ну нельзя так разваливаться фавориту ЛЧ. Они даже на навал не смогли в концовке! О чем тут говорить?

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    Рейтинг: +2515

    СуперПАВ9 26 минут назад

    Судья сломал игру отменил 2 гола парижа плюс гол реал с нарушением правил

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    Рейтинг: +11494

    DeStar > СуперПАВ9 22 минуты назад

    отменил 2 гола с офсайда?))

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    Рейтинг: +504

    nelez > СуперПАВ9 18 минут назад

    Зависть нехорошо.
    1. Два гола Мбаппе был забить из оффсайда.
    2.Бензема просто поставил корпус
    3.фол Паредеса на Бензема был явно на вторую желтую , судья простил.
    Так что судья был явно на стороне ПСЖ.

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