Лига чемпионов. Хет-трик Бензема принес «Реалу» волевую победу над «ПСЖ» и выход в 1/4 финала

Матч фантастика.А началось всё с Доннаруммы.Негоже вратарю так играть во вратарской,да и в штрафной площади тоже.Модрич прелесть,игрок от бога,на возраст плевать.Каримушка тоже молоток...ПСЖ идиотики,сами всё отдали.
Ну а за игру обеим командам спасибо,пока ещё транслируют,ну а мы смотрим.
«Реал» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов переиграл «ПСЖ». Хет-трик у французского форварда Карима Бензема.
Счет в матче открыл нападающий парижан Килиан Мбаппе, но сохранить преимущество его команда не сумела.
По сумме двух матчей в 1/4 финала проходит «Реал».
Мбаппе в последних своих 14 матчах Лиги чемпионов забил 14 голов.
У форварда «ПСЖ» 54 очка по системе «гол+пас» в 53 матчах Лиги чемпионов.
У Мбаппе в последних трех выездных матчах плей-офф Лиги чемпионов шесть голов.
Лига чемпионов. 1/8 финала. Ответный матч
Реал (Испания) – ПСЖ (Франция) – 3:1 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция
Голы: 0:1 – Мбаппе, 39; 1:1 – Бензема, 61; 2:1 – Бензема, 76; 3:1 – Бензема, 78.
«Реал»: Куртуа, Карвахаль (Лукас, 66), Милитао, Алаба, Начо, Кроос (Камавинга, 57), Бензема, Модрич, Асенсио (Родриго, 57), Вальверде, Винисиус.
«ПСЖ»: Доннарумма, Мендеш, Кимпембе, Маркиньос, Хакими (Дракслер, 88), Паредес (Гуйе, 71), Верратти, Данило (Ди Мария, 81), Месси, Неймар, Мбаппе.
Предупреждения: Начо, 43; Винисиус, 44; Карвахаль, 60; Лукас, 88 – Паредес, 7; Доннарумма, 62; Хакими, 81; Кимпембе, 83.
Первый матч: 0:1.
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