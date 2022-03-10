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  • ⚡ Лига чемпионов. Хет-трик Бензема принес «Реалу» волевую победу над «ПСЖ» и выход в 1/4 финала

⚡ Лига чемпионов. Хет-трик Бензема принес «Реалу» волевую победу над «ПСЖ» и выход в 1/4 финала

10 марта 2022, 00:53
62

«Реал» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов переиграл «ПСЖ». Хет-трик у французского форварда Карима Бензема.

Счет в матче открыл нападающий парижан Килиан Мбаппе, но сохранить преимущество его команда не сумела.

По сумме двух матчей в 1/4 финала проходит «Реал».

Мбаппе в последних своих 14 матчах Лиги чемпионов забил 14 голов.

У форварда «ПСЖ» 54 очка по системе «гол+пас» в 53 матчах Лиги чемпионов.

У Мбаппе в последних трех выездных матчах плей-офф Лиги чемпионов шесть голов.

Лига чемпионов. 1/8 финала. Ответный матч

Реал (Испания) – ПСЖ (Франция) – 3:1 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Мбаппе, 39; 1:1 – Бензема, 61; 2:1 – Бензема, 76; 3:1 – Бензема, 78.

«Реал»: Куртуа, Карвахаль (Лукас, 66), Милитао, Алаба, Начо, Кроос (Камавинга, 57), Бензема, Модрич, Асенсио (Родриго, 57), Вальверде, Винисиус.

«ПСЖ»: Доннарумма, Мендеш, Кимпембе, Маркиньос, Хакими (Дракслер, 88), Паредес (Гуйе, 71), Верратти, Данило (Ди Мария, 81), Месси, Неймар, Мбаппе.

Предупреждения: Начо, 43; Винисиус, 44; Карвахаль, 60; Лукас, 88 – Паредес, 7; Доннарумма, 62; Хакими, 81; Кимпембе, 83.

Первый матч: 0:1.

Календарь Лиги чемпионов

Результаты Лиги чемпионов

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Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов Испания. Примера Реал ПСЖ Бензема Карим
Комментарии (62)
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Maxi_7
1646862919
А король то голый... Где там наш обладатель миллиарда золотых мячей? Я скажу только одно слово - Справедливость. Собрались они лигу чемпионов выигрывать...)
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CSKA57
1646862973
Набрали одних звездей, а все равно играть не умеют! Реал, с победой!
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neveldomha
1646862986
Отквакался ПСЖ.
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Artemka444
1646863121
Дайте Месси золотой мяч!!!! Реал с победой!!!
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TOMSON
1646863184
За что люблю ЛЧ так это за то, что ее выигрывает именно лучшая Команда. ПСЖ это не команда. Сборище крутых игроков да, но команда нет. И из года в год они это только подтверждают. На зубах вытягивает Реал… Молодцы
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Schicko_008
1646863501
Я предлагаю уже сейчас дать Месси золотой мяч за 2022 год.
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Hektor 84
1646864269
Реал молодцы! Бензема огонь! Парижской помойке ни когда не стать супер клубом! Кого бы они еще не накупили))) Шейх в тюрьму за свои делишки присядет. А гному прям сейчас уже пусть отдадут ЗМ за чемп Франции. Это же весомый титул)))) Франс фотбал найдет причину отдать ему. Ну а Мбаппе пожелаю летом свалить из этой помойки в по настоящему топовый клуб!
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Plyash
1646864647
Матч фантастика.А началось всё с Доннаруммы.Негоже вратарю так играть во вратарской,да и в штрафной площади тоже.Модрич прелесть,игрок от бога,на возраст плевать.Каримушка тоже молоток...ПСЖ идиотики,сами всё отдали. Ну а за игру обеим командам спасибо,пока ещё транслируют,ну а мы смотрим.
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portero
1646878077
ПСЖ в очередной раз уверовал в то что он уже победил, Реал их наказал... ну и очень хорошо, что так случилось.
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Dr.Metal
1646885430
Ну теперь Мбапе что процентов убежит в реал
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