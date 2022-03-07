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Определились полуфинальные пары Кубка Германии
Определились полуфинальные пары Кубка Германии
7 марта 2022, 07:50
Состоялась жеребьевка 1/2 финала Кубка Германии.
Матчи этой стадии турнира пройдут 19 и 20 апреля.
«РБ Лейпциг»
–
«Унион»
«Гамбург»
–
«Фрайбург»
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Кубок Германии. «Лейпциг» Тедеско вырвал победу над «Унионом» на 93-й минуте и вышел в финал
Источник:
твиттер Кубка Германии
Германия. Кубок
Гамбург
Фрайбург
РБ Лейпциг
Унион
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