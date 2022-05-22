Тедеско – самый молодой тренер-победитель Кубка Германии. Команда облила его пивом на пресс-конференции

«Лейпциг» с главным тренером Доменико Тедеско выиграл Кубок Германии. В возрасте 36 лет он стал самым молодым тренером-победителем в истории турнира.
Футболисты на пресс-конференции после финала облили Тедеско пивом.
- В финале в меньшинстве «Лейпциг» победил в серии пенальти «Фрайбург».
- Это 1-й трофей для Тедеско и «Лейпцига».
- В 2019-2021 годах Тедеско тренировал «Спартак».
Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?
Источник: твиттер «Матч ТВ»