Тедеско – самый молодой тренер-победитель Кубка Германии. Команда облила его пивом на пресс-конференции

«Лейпциг» с главным тренером Доменико Тедеско выиграл Кубок Германии. В возрасте 36 лет он стал самым молодым тренером-победителем в истории турнира.

Футболисты на пресс-конференции после финала облили Тедеско пивом.

В финале в меньшинстве «Лейпциг» победил в серии пенальти «Фрайбург».

Это 1-й трофей для Тедеско и «Лейпцига».

В 2019-2021 годах Тедеско тренировал «Спартак».

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?