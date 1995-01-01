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    «Ливерпуль» впервые при Клоппе вышел в четвертьфинал Кубка Англии

    В 1/8 финала Кубка Англии «Ливерпуль» обыграл «Норвич» со счетом 2:1.

    Мерсисайдцы дошли до четвертьфинала турнира впервые с апреля 2015 года.

    Таким образом, «Ливерпуль» стал четвертьфиналистом Кубка Англии впервые при Юргене Клоппе.

    • Немец возглавил команду в октябре 2015 года.
    • «Ливерпуль» – 7-кратный обладатель Кубка Англии (последний трофей – в 2006 году).

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    Источник: Opta

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