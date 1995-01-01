«Ливерпуль» впервые при Клоппе вышел в четвертьфинал Кубка Англии

В 1/8 финала Кубка Англии «Ливерпуль» обыграл «Норвич» со счетом 2:1.
Мерсисайдцы дошли до четвертьфинала турнира впервые с апреля 2015 года.
Таким образом, «Ливерпуль» стал четвертьфиналистом Кубка Англии впервые при Юргене Клоппе.
- Немец возглавил команду в октябре 2015 года.
- «Ливерпуль» – 7-кратный обладатель Кубка Англии (последний трофей – в 2006 году).
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