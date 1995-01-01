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    «Челси» пропустил от «Лутона» из Чемпионшипа на второй минуте

    В эти минуты проходит матч 1/8 финала Кубка Англии между «Лутоном» и «Челси». Хозяева забили на второй минуте. Отличился Рис Бурк.

    «Лутон» идет в Чемпионшипе на шестом месте.

    • Клуб из Лутона не проигрывает дома с 27 ноября.
    • «Челси» не проигрывает в основное время с 15 января.
    • Последний раз команды играли между собой в январе 2021 года, «Челси» победил дома со счетом 3:1.

    ⚡️ Абрамович объявил о продаже «Челси» после 19 лет владения. Выручка пойдет пострадавшим на Украине

    Абрамович отказался продавать «Челси» за 2,2 миллиарда. Он хочет выручить 4 миллиарда (The Telegraph)

    Швейцарский бизнесмен: «Абрамович просит слишком много за «Челси». Но я могу купить клуб вместе с 6-7 инвесторами»

    Источник: Бомбардир.ру

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