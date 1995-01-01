«Челси» пропустил от «Лутона» из Чемпионшипа на второй минуте

В эти минуты проходит матч 1/8 финала Кубка Англии между «Лутоном» и «Челси». Хозяева забили на второй минуте. Отличился Рис Бурк.

«Лутон» идет в Чемпионшипе на шестом месте.

Клуб из Лутона не проигрывает дома с 27 ноября.

«Челси» не проигрывает в основное время с 15 января.

Последний раз команды играли между собой в январе 2021 года, «Челси» победил дома со счетом 3:1.

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