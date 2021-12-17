Миранчук не сыграет с «Фиорентиной» из-за травмы

Жаль(( А я хотел увидеть очное противостояние российских топ-игроков(((
«Аталанта» назвала заявку на четвертьфинальный матч Кубка Италии против «Фиорентины».
Вне состава оказался полузащитник Алексей Миранчук.
Россиянин продолжает восстанавливаться после травмы задней поверхности бедра.
- В этом сезоне Миранчук забил 1 гол и сделал 2 ассиста в 16 матчах.
- Он не играет с 22 января.
- «Аталанта» примет «Фиорентину» сегодня в 20:00 мск.
Ecco i nostri convocati per #AtalantaFiorentina!Here's our squad list for the #CoppaItaliaFrecciarossa QF!Presented by @intesasanpaolo #GoAtalantaGo pic.twitter.com/nsmc5hk3if— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) February 9, 2022
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