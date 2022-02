Миранчук не сыграет с «Фиорентиной» из-за травмы

«Аталанта» назвала заявку на четвертьфинальный матч Кубка Италии против «Фиорентины».

Вне состава оказался полузащитник Алексей Миранчук.

Россиянин продолжает восстанавливаться после травмы задней поверхности бедра.

Ecco i nostri convocati per #AtalantaFiorentina!Here's our squad list for the #CoppaItaliaFrecciarossa QF!Presented by @intesasanpaolo #GoAtalantaGo pic.twitter.com/nsmc5hk3if