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    Миранчук не сыграет с «Фиорентиной» из-за травмы

    «Аталанта» назвала заявку на четвертьфинальный матч Кубка Италии против «Фиорентины».

    Вне состава оказался полузащитник Алексей Миранчук.

    Россиянин продолжает восстанавливаться после травмы задней поверхности бедра.

    • В этом сезоне Миранчук забил 1 гол и сделал 2 ассиста в 16 матчах.
    • Он не играет с 22 января.
    • «Аталанта» примет «Фиорентину» сегодня в 20:00 мск.

    Источник: твиттер «Аталанты»

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    Сегодня, 12:28
    Комментарии1
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      Рейтинг: +12053

      Fusballer 2 часа назад

      Жаль(( А я хотел увидеть очное противостояние российских топ-игроков(((

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