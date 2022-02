«Тоттенхэм» – о завершившем карьеру Дембеле: «Особый талант»

«Тоттенхэм» отреагировал на конец карьеры своего бывшего игрока Муссы Дембеле. Бельгийцу 34 года.

«Особый талант. Поздравляем с невероятной карьерой, Мусса. Наслаждайся отдыхом», – написал «Тоттенхэм».

A special talent.Congratulations on an incredible career, Mousa. Enjoy your retirement. pic.twitter.com/5Y3ZqPuCID