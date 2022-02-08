«Тоттенхэм» – о завершившем карьеру Дембеле: «Особый талант»

«Тоттенхэм» отреагировал на конец карьеры своего бывшего игрока Муссы Дембеле. Бельгийцу 34 года.
«Особый талант. Поздравляем с невероятной карьерой, Мусса. Наслаждайся отдыхом», – написал «Тоттенхэм».
- За «Тоттенхэм» 34-летний Дембеле провел 249 матчей, забил 10 голов и сделал 12 ассистов.
- Он провел 85 матчей за сборную Бельгии, забил 5 мячей.
- Также в своей карьере Дембеле выступал за «Беерсхот», «Виллем ll», «АЗ Алкмаар».
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Источник: твиттер «Тоттенхэма»