Эриксен приступил к тренировкам с «Брентфордом»

Пресс-служба «Брентфорда» сообщила, что новичок команды Кристиан Эриксен провел первую тренировку.

Клуб АПЛ объявил о заключении контракта с датчанином ровно неделю назад.

Christian Eriksen back on a football pitch.That's it. That's the tweet #BrentfordFC #EriksenJoins pic.twitter.com/y7iryJ7W9C