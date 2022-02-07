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    Эриксен приступил к тренировкам с «Брентфордом»

    Пресс-служба «Брентфорда» сообщила, что новичок команды Кристиан Эриксен провел первую тренировку.

    Клуб АПЛ объявил о заключении контракта с датчанином ровно неделю назад.

    • Прошлым летом футболист пережил остановку сердца во время матча Евро-2020 между сборными Дании и Финляндии (0:1).
    • Хавбеку сделали операцию, установив кардиовертер-дефибриллятор. С этим устройством ему запретили играть в Серии А.
    • Эриксен перешел в «Брентфорд» на правах свободного агента. Контракт – до конца сезона с опцией продления.

    Спрос на футболки «Брентфорда» вырос в 30 раз после подписания Эриксена (Daily Mail)

    Эриксен сможет сыграть на ЧМ-2022

    «Брентфорд» объявил о подписании контракта с Эриксеном

    Источник: твиттер «Брентфорда»

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