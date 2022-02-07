Эриксен приступил к тренировкам с «Брентфордом»

Пресс-служба «Брентфорда» сообщила, что новичок команды Кристиан Эриксен провел первую тренировку.
Клуб АПЛ объявил о заключении контракта с датчанином ровно неделю назад.
- Прошлым летом футболист пережил остановку сердца во время матча Евро-2020 между сборными Дании и Финляндии (0:1).
- Хавбеку сделали операцию, установив кардиовертер-дефибриллятор. С этим устройством ему запретили играть в Серии А.
- Эриксен перешел в «Брентфорд» на правах свободного агента. Контракт – до конца сезона с опцией продления.
Christian Eriksen back on a football pitch.That's it. That's the tweet #BrentfordFC #EriksenJoins pic.twitter.com/y7iryJ7W9C— Brentford FC (@BrentfordFC) February 7, 2022
Спрос на футболки «Брентфорда» вырос в 30 раз после подписания Эриксена (Daily Mail)
Эриксен сможет сыграть на ЧМ-2022