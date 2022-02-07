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    Хохлов – о суде с фейсбуком: «Буду бороться за свое имя. В Украине считают, что моя фамилия – это враждебное высказывание»

    Бывший главный тренер «Ротора» Дмитрий Хохлов продолжает судиться с фейсбуком из-за своей фамилии.

    Экс-игрок «Динамо» и «Локомотива» недоволен тем, что соцсеть трактует его фамилию как пренебрежительное наименование украинцев.

    Хохлов просит разблокировать все упоминания его фамилии в постах и комментариях и требует выплатить ему 150 миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда.

    Сегодня состоялось второе заседание по делу Хохлова. Юридический представитель Facebook попросил Солнцевский суд Москвы не рассматривать иск тренера к компании из-за неправильной подсудности.

    «Вся ситуация неприятная, за своe имя я буду бороться.

    Я так понимаю, что алгоритмы у них прописаны, модераторы сидят на Украине, они считают, что фамилия Хохлов – это враждебное высказывание против их народа», – сказал Хохлов.

    • В ноябре 2021 года Хохлова уволили из «Ротора».
    • С тех пор он остается без работы.

    Источник: «Р-Спорт»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +57904

      portero 27 минут назад

      Молодец, борись... вдруг толерасты денег тебе присудят....

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1021

      стоп кран 1 час назад

      Хохлов да поменяй ты фамилию на Кацапова, и усё буде. )))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5795

      Ганнибал Лектор 1 час назад

      Совсем е*анулись эти хохлы.

      1
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      Рейтинг: +1021

      стоп кран > Ганнибал Лектор 1 час назад

      Ну прально.Фейсбук то хохлы придумали.)))
      Хохлов продолжает судиться с фейсбуком.....

      0
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      Рейтинг: +1017

      Борисыч1 2 часа назад

      Правильно, Дима! Тем более, ты без работы, самое время чутка бабла срубить на шару!

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