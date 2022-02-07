Хохлов – о суде с фейсбуком: «Буду бороться за свое имя. В Украине считают, что моя фамилия – это враждебное высказывание»

Бывший главный тренер «Ротора» Дмитрий Хохлов продолжает судиться с фейсбуком (Запрещенная в России экстремистская организация по решению суда от 21 марта 2022 года) из-за своей фамилии.

Экс-игрок «Динамо» и «Локомотива» недоволен тем, что соцсеть трактует его фамилию как пренебрежительное наименование украинцев.

Хохлов просит разблокировать все упоминания его фамилии в постах и комментариях и требует выплатить ему 150 миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда.

Сегодня состоялось второе заседание по делу Хохлова. Юридический представитель Facebook попросил Солнцевский суд Москвы не рассматривать иск тренера к компании из-за неправильной подсудности.

«Вся ситуация неприятная, за своe имя я буду бороться.

Я так понимаю, что алгоритмы у них прописаны, модераторы сидят на Украине, они считают, что фамилия Хохлов – это враждебное высказывание против их народа», – сказал Хохлов.