Хохлов – о суде с фейсбуком: «Буду бороться за свое имя. В Украине считают, что моя фамилия – это враждебное высказывание»

Молодец, борись... вдруг толерасты денег тебе присудят....
Бывший главный тренер «Ротора» Дмитрий Хохлов продолжает судиться с фейсбуком из-за своей фамилии.
Экс-игрок «Динамо» и «Локомотива» недоволен тем, что соцсеть трактует его фамилию как пренебрежительное наименование украинцев.
Хохлов просит разблокировать все упоминания его фамилии в постах и комментариях и требует выплатить ему 150 миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда.
Сегодня состоялось второе заседание по делу Хохлова. Юридический представитель Facebook попросил Солнцевский суд Москвы не рассматривать иск тренера к компании из-за неправильной подсудности.
«Вся ситуация неприятная, за своe имя я буду бороться.
Я так понимаю, что алгоритмы у них прописаны, модераторы сидят на Украине, они считают, что фамилия Хохлов – это враждебное высказывание против их народа», – сказал Хохлов.
- В ноябре 2021 года Хохлова уволили из «Ротора».
- С тех пор он остается без работы.