Отец Классена – о непопадании сына в заявку «Спартака» на ЛЕ: «Немного обидно и жалко, но куда деваться»

Видимо с прицелом на будущее взяли, парень молодой ещё. Ну или уже нет целей в ЛЕ. Не знаю, что там Ваноли себе думает. Если он решал вопрос с заявкой, конечно.
Сергей Драньков, отец защитника «Спартака» Леона Классена, прокомментировал то, что его сын не включен в заявку команды на плей-офф Лиги Европы.
«Отсутствие Леона в заявке «Спартака» на Лигу Европы связано с тем, что клуб мог заявить только трех новичков. Они заявили Николсона, Мартинса и Жиго. А Леона, Хлусевича и Пруцева – нет.
Конечно, он хотел бы попасть в заявку, это немного обидно и жалко, но куда деваться – такое решение было принято руководством и тренером.
Надо концентрироваться на чемпионате и кубке, выигрывать конкуренцию у Айртона и показывать результат», – сказал Драньков.
- 21-летний Классен – левый защитник. Он родился и вырос в Германии.
- У футболиста есть российское гражданство. В октябре он дебютировал за молодежную сборную.
- Со «Спартаком» игрок заключил контракт до 2025 года.
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