Отец Классена – о непопадании сына в заявку «Спартака» на ЛЕ: «Немного обидно и жалко, но куда деваться»

Сергей Драньков, отец защитника «Спартака» Леона Классена, прокомментировал то, что его сын не включен в заявку команды на плей-офф Лиги Европы.

«Отсутствие Леона в заявке «Спартака» на Лигу Европы связано с тем, что клуб мог заявить только трех новичков. Они заявили Николсона, Мартинса и Жиго. А Леона, Хлусевича и Пруцева – нет.

Конечно, он хотел бы попасть в заявку, это немного обидно и жалко, но куда деваться – такое решение было принято руководством и тренером.

Надо концентрироваться на чемпионате и кубке, выигрывать конкуренцию у Айртона и показывать результат», – сказал Драньков.