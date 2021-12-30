Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста по его родителям
    Тест: угадай футболиста по его родителям
    2 Тест: угадай футболиста в маске
    Тест: угадай футболиста в маске
    3 Тест: знаете ли вы сборную Исландии в лицо?
    Тест: знаете ли вы сборную Исландии в лицо?

    Отец Классена – о непопадании сына в заявку «Спартака» на ЛЕ: «Немного обидно и жалко, но куда деваться»

    Сергей Драньков, отец защитника «Спартака» Леона Классена, прокомментировал то, что его сын не включен в заявку команды на плей-офф Лиги Европы.

    «Отсутствие Леона в заявке «Спартака» на Лигу Европы связано с тем, что клуб мог заявить только трех новичков. Они заявили Николсона, Мартинса и Жиго. А Леона, Хлусевича и Пруцева – нет.

    Конечно, он хотел бы попасть в заявку, это немного обидно и жалко, но куда деваться – такое решение было принято руководством и тренером.

    Надо концентрироваться на чемпионате и кубке, выигрывать конкуренцию у Айртона и показывать результат», – сказал Драньков.

    • 21-летний Классен – левый защитник. Он родился и вырос в Германии.
    • У футболиста есть российское гражданство. В октябре он дебютировал за молодежную сборную.
    • Со «Спартаком» игрок заключил контракт до 2025 года.

    Свинов, Хлусевич, Классен и Пруцев не попали в заявку «Спартака» на Лигу Европы

    Новичок «Спартака» Классен травмировался в дебютном матче

    Новичок «Спартака» Классен: «Российский чемпионат лучше австрийского»

    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:41
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +11946

      Fusballer 10 минут назад

      Видимо с прицелом на будущее взяли, парень молодой ещё. Ну или уже нет целей в ЛЕ. Не знаю, что там Ваноли себе думает. Если он решал вопрос с заявкой, конечно.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    93617
    #3
    Рубик Докоян
    77207
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68638
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru