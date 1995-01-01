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    Левандовски: «Пришел к выводу, что награда The Best имеет большее значение, чем «Золотой мяч»

    Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски рассказал, что для него значимее – «Золотой мяч» или премия The Best от ФИФА.

    «В последнее время я думал об этих двух наградах: «Лучший игрок ФИФА» и «Золотой мяч». Я пришел к выводу, что награда The Best имеет большее значение.

    При определении обладателя «Золотого мяча» голосуют только журналисты и нет четкой проверки. За награду ФИФА голосуют журналисты и профессионалы – капитаны команд, тренеры. Они могут объективно оценить наши выступления, потому что знают цену каждому матчу, рекорду или травме.

    Возможно, в рейтинге престижности «Золотой мяч» стоит выше, но признание, которое я получил, став лучшим второй раз подряд по итогам голосования, заставляет меня гордиться», – сказал поляк.

    • Левандовски стал игроком года по версии ФИФА 2 раза подряд.
    • «Золотой мяч» в 2020 году не вручали из-за пандемии, а в 2021-м награду получил Лионель Месси.

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    Источник: Bayern & Germany

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +11946

      Fusballer 7 минут назад

      Скурвился ЗМ давно. Болельщики, а не глоры, всё видят. Нынешний ЗM этот как каrой-нибудь золотой граммофон или оскар. Дают его не по заслугам точно.

      0
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      Рейтинг: +23154

      bset 10 минут назад

      Критерии для получения Золотого мяча:
      - Фамилия состоит из 5 букв
      - Первая М
      - Последняя И
      - Желательно без ударов в створ с французскими аутсайдерами

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      Рейтинг: +163

      Demgel 13 минут назад

      Все по делу, Роберт.Рад за тебя)А ЗМ так хайповая наградка,в этом году так просто смех и слезы.

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