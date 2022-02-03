Левандовски: «Пришел к выводу, что награда The Best имеет большее значение, чем «Золотой мяч»

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски рассказал, что для него значимее – «Золотой мяч» или премия The Best от ФИФА.

«В последнее время я думал об этих двух наградах: «Лучший игрок ФИФА» и «Золотой мяч». Я пришел к выводу, что награда The Best имеет большее значение.

При определении обладателя «Золотого мяча» голосуют только журналисты и нет четкой проверки. За награду ФИФА голосуют журналисты и профессионалы – капитаны команд, тренеры. Они могут объективно оценить наши выступления, потому что знают цену каждому матчу, рекорду или травме.

Возможно, в рейтинге престижности «Золотой мяч» стоит выше, но признание, которое я получил, став лучшим второй раз подряд по итогам голосования, заставляет меня гордиться», – сказал поляк.