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  • Левандовски: «Пришел к выводу, что награда The Best имеет большее значение, чем «Золотой мяч»

Левандовски: «Пришел к выводу, что награда The Best имеет большее значение, чем «Золотой мяч»

3 февраля 2022, 20:29
6

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски рассказал, что для него значимее – «Золотой мяч» или премия The Best от ФИФА.

«В последнее время я думал об этих двух наградах: «Лучший игрок ФИФА» и «Золотой мяч». Я пришел к выводу, что награда The Best имеет большее значение.

При определении обладателя «Золотого мяча» голосуют только журналисты и нет четкой проверки. За награду ФИФА голосуют журналисты и профессионалы – капитаны команд, тренеры. Они могут объективно оценить наши выступления, потому что знают цену каждому матчу, рекорду или травме.

Возможно, в рейтинге престижности «Золотой мяч» стоит выше, но признание, которое я получил, став лучшим второй раз подряд по итогам голосования, заставляет меня гордиться», – сказал поляк.

  • Левандовски стал игроком года по версии ФИФА 2 раза подряд.
  • «Золотой мяч» в 2020 году не вручали из-за пандемии, а в 2021-м награду получил Лионель Месси.

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Источник: Bayern & Germany
Германия. Бундеслига Бавария Левандовски Роберт
Комментарии (6)
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Demgel
1643910241
Все по делу, Роберт.Рад за тебя)А ЗМ так хайповая наградка,в этом году так просто смех и слезы.
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Fusballer
1643910581
Скурвился ЗМ давно. Болельщики, а не глоры, всё видят. Нынешний ЗM этот как каrой-нибудь золотой граммофон или оскар. Дают его не по заслугам точно.
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JTherry
1643919741
субъективность мнений присутствует во всех видах голосований...) в голосовании за премию Best принимают участие игроки и тренеры команд, а не журналисты, что само по себе странно, верить продажным представителям СМИ, выбирающим каждый год лучшими из двух футболистов - Месси или Роналду... смотреть на это "соревнование" за ЗМ уже порядком надоело, и недавний выбор лучшего вызвал скандал, тем более, что Месси в прошлом году лучшим не был...
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Красногорск_Фан
1643931659
Штирлиц подумал . ему понравилось. Он подумал ещё раз. Левандовски имеет шанс доказать что он бест. Если пройдет Россию , а после финальный стык.
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zigbert
1643973474
Вот и надо бы поменять систему голосования для ЗМ.
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