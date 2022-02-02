Дзюба, Сергеев и Юри Алберто – в заявке «Зенита» на Лигу Европы

«Зенит» определился с заявкой на плей-офф Лиги Европы. Туда попали несколько собственных воспитанников.

Вратари: Михаил Кержаков, Станислав Крицюк, Даниил Одоевский, Давид Бязров.

Защитники: Дуглас Сантос, Дмитрий Чистяков, Арсен Адамов, Вячеслав Караваев, Данил Круговой, Деян Ловрен, Ярослав Ракицкий, Алексей Сутормин, Данила Хотулeв.

Полузащитники: Вильмар Барриос, Александр Ерохин, Далер Кузяев, Андрей Мостовой, Магомед Оздоев, Клаудиньо, Малком, Вендел, Кирилл Кравцов.

Нападающие: Артeм Дзюба, Юри Алберто, Иван Сергеев, Аким Белохонов, Даниил Кузнецов.