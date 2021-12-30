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    Дзюба, Сергеев и Юри Алберто – в заявке «Зенита» на Лигу Европы

    «Зенит» определился с заявкой на плей-офф Лиги Европы. Туда попали несколько собственных воспитанников.

    Вратари: Михаил Кержаков, Станислав Крицюк, Даниил Одоевский, Давид Бязров.

    Защитники: Дуглас Сантос, Дмитрий Чистяков, Арсен Адамов, Вячеслав Караваев, Данил Круговой, Деян Ловрен, Ярослав Ракицкий, Алексей Сутормин, Данила Хотулeв.

    Полузащитники: Вильмар Барриос, Александр Ерохин, Далер Кузяев, Андрей Мостовой, Магомед Оздоев, Клаудиньо, Малком, Вендел, Кирилл Кравцов.

    Нападающие: Артeм Дзюба, Юри Алберто, Иван Сергеев, Аким Белохонов, Даниил Кузнецов.

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    Источник: твиттер «Зенита»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +57604

      portero 5 минут назад

      Теперь главное Семаку не обделаться в ЛЕ нельзя играть трусливо как это делает Семак...
      Выкинут его если это продолжится....

      1
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      Рейтинг: +5754

      Ганнибал Лектор 38 минут назад

      Кравцов и Бязров - пассажиры. От них необходимо избавляться. Удачи Зениту в ЛЕ!

      2
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