«Барса» опубликовала результаты аудиторской проверки: долг – 1,173 миллиарда, убыток – 481 миллион

Компания Deloitte провела аудиторскую проверку финансового состояния «Барселоны» по итогам периода, когда пост президента занимал Жозеп Бартомеу.
- Долг – 1,173 миллиарда евро;
- Убыток – 481 миллион евро;
- Зарплатный фонд – на 40% выше, чем у других топ-клубов.
- Обнаружены финансовые операции «сомнительного характера», требующие дополнительного анализа.
Совет директоров «Барсы» принял решение передать полученные данные в прокуратуру для дальнейшего разбирательства.
В клубе подозревают, что предыдущее руководство могло заниматься незаконным обогащением, проводя необоснованные и ложно обоснованные платежи, а также выплачивая завышенные суммы.
Источник: сайт «Барселоны»