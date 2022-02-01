«Барса» опубликовала результаты аудиторской проверки: долг – 1,173 миллиарда, убыток – 481 миллион

Компания Deloitte провела аудиторскую проверку финансового состояния «Барселоны» по итогам периода, когда пост президента занимал Жозеп Бартомеу.

Долг – 1,173 миллиарда евро;

Убыток – 481 миллион евро;

Зарплатный фонд – на 40% выше, чем у других топ-клубов.

Обнаружены финансовые операции «сомнительного характера», требующие дополнительного анализа.

Совет директоров «Барсы» принял решение передать полученные данные в прокуратуру для дальнейшего разбирательства.

В клубе подозревают, что предыдущее руководство могло заниматься незаконным обогащением, проводя необоснованные и ложно обоснованные платежи, а также выплачивая завышенные суммы.