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    «Барса» опубликовала результаты аудиторской проверки: долг – 1,173 миллиарда, убыток – 481 миллион

    Компания Deloitte провела аудиторскую проверку финансового состояния «Барселоны» по итогам периода, когда пост президента занимал Жозеп Бартомеу.

    • Долг – 1,173 миллиарда евро;
    • Убыток – 481 миллион евро;
    • Зарплатный фонд – на 40% выше, чем у других топ-клубов.
    • Обнаружены финансовые операции «сомнительного характера», требующие дополнительного анализа.

    Совет директоров «Барсы» принял решение передать полученные данные в прокуратуру для дальнейшего разбирательства.

    В клубе подозревают, что предыдущее руководство могло заниматься незаконным обогащением, проводя необоснованные и ложно обоснованные платежи, а также выплачивая завышенные суммы.

    Обамеянг уже тренируется с «Барселоной»

    Обамеянг в случае перехода в «Барселону» может не попасть в заявку команды на Лигу Европы

    «Барселона» сократила зарплатный фонд на 159 миллионов

    Источник: сайт «Барселоны»

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    Сегодня, 17:42
    Комментарии6
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      Рейтинг: +11827

      Fusballer 5 минут назад

      Да уж, ещё и Холанда мечтают купить.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +826

      КрымForever 9 минут назад

      Воровскую шайку "Барселоны" - в тюрьму!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +704

      Каменный стояк 19 минут назад

      Банкротить надо..... активы клуба - на торги, игроков и сотрудников - по миру пускать

      1
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      Рейтинг: +6019

      R_a_i_n 36 минут назад

      Ну и нафик такой феир плей? Большим и богатым можно скупать все на свете, остальным лапу сосать.

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      Рейтинг: +31461

      oyabun > R_a_i_n 17 минут назад

      Пусть еще аудит ПСЖ проведут. Хотя и так всем понятно - двойные стандарты и в футболе.

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      Рейтинг: +258

      TANNER > oyabun 12 минут назад

      Ман Сити самый яркий пример. Было доказано что команда левые махинации проворачивала, ее признали виновной. По итогу 30 млн штрафа и досвидания ваш фейр плей.

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