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    «Барселона» сократила зарплатный фонд на 159 миллионов

    Президент «Барселоны» Жоан Лапорта раскрыл подробности сокращения зарплатного фонда клуба.

    «Зарплатный фонд сократился на 159 миллионов евро. Я хочу облегчить жизнь работникам клуба. Нам предстоит многое сделать.

    Мы видим ситуацию на рынке. Когда другие клубы хотят подписать наших игроков, они отступают, увидев их зарплату», – сказал Лапорта.

    • В январе «Барсу» покинули Филиппе Коутиньо, Иньяки Пенья, Алекс Кольядо и Юсуф Демир.
    • Команда идет на 5-м месте в таблице Примеры.

    «Барса» опубликовала результаты аудиторской проверки: долг – 1,173 миллиарда, убыток – 481 миллион

    Обамеянг уже тренируется с «Барселоной»

    Обамеянг в случае перехода в «Барселону» может не попасть в заявку команды на Лигу Европы

    Источник: Marca

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    Сегодня, 15:35
    Комментарии3
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      Рейтинг: +13470

      Cleaner 51 минуту назад

      Наскупердяйничала на 150 миллионов. Теперь Барса в Лиге Европы феерить будет.

      0
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      Рейтинг: +10

      gersi 1 час назад

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      0
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      Рейтинг: +57493

      portero 1 час назад

      Жозеп навертел, как бы проверить его деятельность ведь вкладывал денежки в акции большие, неужто следов не оставил???

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