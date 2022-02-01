«Барселона» сократила зарплатный фонд на 159 миллионов

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта раскрыл подробности сокращения зарплатного фонда клуба.

«Зарплатный фонд сократился на 159 миллионов евро. Я хочу облегчить жизнь работникам клуба. Нам предстоит многое сделать.

Мы видим ситуацию на рынке. Когда другие клубы хотят подписать наших игроков, они отступают, увидев их зарплату», – сказал Лапорта.

В январе «Барсу» покинули Филиппе Коутиньо, Иньяки Пенья, Алекс Кольядо и Юсуф Демир.

Команда идет на 5-м месте в таблице Примеры.

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