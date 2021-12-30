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    «Порту» отказался продлевать контракт с Мбемба из-за сомнений в его возрасте (Correio da Manhã)

    Центральный защитник Ченсэл Мбемба близок к уходу из «Порту».

    Контракт между сторонами истекает в июне, и клуб отказался его продлевать из-за сомнений в возрасте игрока.

    По официальным данным, конголезец родился 8 августа 1994 года, то есть сейчас ему 27 лет.

    Однако ранее в ФИФА обращались с жалобой по поводу возможного мошенничества с возрастом Мбемба. Ему может быть до 33 лет.

    Есть четыре версии касательно года рождения футболиста – 1988-й, 1990-й, 1991-й и 1994-й.

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    Источник: Correio da Manhã

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    Сегодня, 11:38
    Комментарии2
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      Рейтинг: +81

      Borzini 8 часов назад

      Ахах, так чёрные в 15,уже как в 30 выглядят)

      0
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      Рейтинг: +22428

      DOCTOR PENALTY 9 часов назад

      Проверьте Жиркова, ему не больше 24 лет, он прикидывается пенсионером. )))

      5
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