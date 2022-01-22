«Порту» отказался продлевать контракт с Мбемба из-за сомнений в его возрасте (Correio da Manhã)

Центральный защитник Ченсэл Мбемба близок к уходу из «Порту».

Контракт между сторонами истекает в июне, и клуб отказался его продлевать из-за сомнений в возрасте игрока.

По официальным данным, конголезец родился 8 августа 1994 года, то есть сейчас ему 27 лет.

Однако ранее в ФИФА обращались с жалобой по поводу возможного мошенничества с возрастом Мбемба. Ему может быть до 33 лет.

Есть четыре версии касательно года рождения футболиста – 1988-й, 1990-й, 1991-й и 1994-й.

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