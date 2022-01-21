«Барса» не побеждает 3 матча подряд. В 10 последних играх всего 3 победы

«Барселона» уступила «Атлетику» (2:3) в матче 1/8 финала Кубка Испании и вылетела из турнира.

Каталонский клуб не может выиграть в трех матчах подряд, потерпев два поражения и сыграв вничью. В десяти последних матчах «Барса» одержала три победы, потерпела четыре поражения и трижды сыграла вничью.

Каталонцы идут на 6-м месте в Примере.

В феврале команда сыграет в стыках Лиги Европы с «Наполи».

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