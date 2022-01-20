«Реал» откажется от Мбаппе, если он продлит контракт с «ПСЖ» (ABC)

«Реал» утратит интерес к нападающему «ПСЖ» Килиану Мбаппе, если тот заключит новое соглашение с парижским клубом.

23-летнему футболисту предложили продлить контракт до 2024 года с возможностью перехода в другую команду в 2023-м.

Руководство «ПСЖ» хочет, чтобы француз оставался в клубе во время проведения ЧМ-2022 в Катаре.

Однако «Реал» больше не намерен ждать – мадридцы откажутся от игрока, если он ближайшим летом не окажется на «Сантьяго Бернабеу».

В этом сезоне Мбаппе забил 19 голов и сделал 15 ассистов в 27 матчах.

Его рыночная стоимость – 160 миллионов евро.

Контракт форварда с парижским клубом истекает в июне.

«Реал» согласовал с Мбаппе 6-летний контракт. Зарплата – 21 миллион, подписной бонус – 40 миллионов (ABC)