«Реал» откажется от Мбаппе, если он продлит контракт с «ПСЖ» (ABC)

«Реал» утратит интерес к нападающему «ПСЖ» Килиану Мбаппе, если тот заключит новое соглашение с парижским клубом.
23-летнему футболисту предложили продлить контракт до 2024 года с возможностью перехода в другую команду в 2023-м.
Руководство «ПСЖ» хочет, чтобы француз оставался в клубе во время проведения ЧМ-2022 в Катаре.
Однако «Реал» больше не намерен ждать – мадридцы откажутся от игрока, если он ближайшим летом не окажется на «Сантьяго Бернабеу».
- В этом сезоне Мбаппе забил 19 голов и сделал 15 ассистов в 27 матчах.
- Его рыночная стоимость – 160 миллионов евро.
- Контракт форварда с парижским клубом истекает в июне.
«Реал» согласовал с Мбаппе 6-летний контракт. Зарплата – 21 миллион, подписной бонус – 40 миллионов (ABC)
Источник: ABC
Испанская ежедневная газета. Выпускается с 1903 года. Аудитория в твиттере – 2,1 миллиона подписчиков.