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    «Реал» откажется от Мбаппе, если он продлит контракт с «ПСЖ» (ABC)

    «Реал» утратит интерес к нападающему «ПСЖ» Килиану Мбаппе, если тот заключит новое соглашение с парижским клубом.

    23-летнему футболисту предложили продлить контракт до 2024 года с возможностью перехода в другую команду в 2023-м.

    Руководство «ПСЖ» хочет, чтобы француз оставался в клубе во время проведения ЧМ-2022 в Катаре.

    Однако «Реал» больше не намерен ждать – мадридцы откажутся от игрока, если он ближайшим летом не окажется на «Сантьяго Бернабеу».

    • В этом сезоне Мбаппе забил 19 голов и сделал 15 ассистов в 27 матчах.
    • Его рыночная стоимость – 160 миллионов евро.
    • Контракт форварда с парижским клубом истекает в июне.

    «Реал» согласовал с Мбаппе 6-летний контракт. Зарплата – 21 миллион, подписной бонус – 40 миллионов (ABC)

    Источник: ABC

    Испанская ежедневная газета. Выпускается с 1903 года. Аудитория в твиттере – 2,1 миллиона подписчиков.

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    20.01.2022 12:39
    Комментарии5
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    • ...
      Рейтинг: +1448

      Psih86 8 часов назад

      Понятное дело, переподпишет контракт, цена отступных вырастет, а денег то нет у Реала.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +93143

      zigbert 8 часов назад

      Все будет зависеть от желания Мбаппе. Может он сам уже передумал переходить в Реал.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +499

      Hala Madrid 12 часов назад

      И правильно, сколько его обхаживали и продлением контракта он всё испортит

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1427

      СуперПАВ9 > Hala Madrid 10 часов назад

      Он не хочет в импанскую помойку а хочет пороботать с Зиданом

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1427

      СуперПАВ9 12 часов назад

      Пусть остается

      4
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