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  • «Реал» откажется от Мбаппе, если он продлит контракт с «ПСЖ» (ABC)

«Реал» откажется от Мбаппе, если он продлит контракт с «ПСЖ» (ABC)

20 января 2022, 12:39
3

«Реал» утратит интерес к нападающему «ПСЖ» Килиану Мбаппе, если тот заключит новое соглашение с парижским клубом.

23-летнему футболисту предложили продлить контракт до 2024 года с возможностью перехода в другую команду в 2023-м.

Руководство «ПСЖ» хочет, чтобы француз оставался в клубе во время проведения ЧМ-2022 в Катаре.

Однако «Реал» больше не намерен ждать – мадридцы откажутся от игрока, если он ближайшим летом не окажется на «Сантьяго Бернабеу».

  • В этом сезоне Мбаппе забил 19 голов и сделал 15 ассистов в 27 матчах.
  • Его рыночная стоимость – 160 миллионов евро.
  • Контракт форварда с парижским клубом истекает в июне.

«Реал» согласовал с Мбаппе 6-летний контракт. Зарплата – 21 миллион, подписной бонус – 40 миллионов (ABC)

Источник: ABC

Испанская ежедневная газета. Выпускается с 1903 года. Аудитория в твиттере – 2,1 миллиона подписчиков.

Испания. Примера Франция. Лига 1 Реал ПСЖ Мбаппе Килиан
Комментарии (3)
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Hala Madrid
1642673888
И правильно, сколько его обхаживали и продлением контракта он всё испортит
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zigbert
1642689676
Все будет зависеть от желания Мбаппе. Может он сам уже передумал переходить в Реал.
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Psih86
1642691181
Понятное дело, переподпишет контракт, цена отступных вырастет, а денег то нет у Реала.
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