Нападающий лондонского «Арсенала» Фоларин Балогун перешел в «Мидлсбро».

Клуб из Чемпионшипа арендовал 20-летнего англичанина до конца сезона-2021/22.

Welcome to #Boro, @Balogun!The Arsenal youngster joins on loan until the end of the season #UTB