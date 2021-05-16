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    17-летний Гордон – второй в списке самых молодых авторов гола «Ливерпуля». Он опередил Оуэна

    «Ливерпуль» в эти минуты проводит матч 1/32 финала Кубка Англии против «Шрусбери Таун». Команда Юргена Клоппа выигрывает со счетом 2:1.

    Один из голов на счету нападающего Кейда Гордона. Он забил за «Ливерпуль» в возрасте 17 лет и 96 дней и стал вторым в списке самых молодых авторов гола в истории клуба, опередив Майкла Оуэна (17 лет и 143 дней).

    Самый молодой автор гола за «Ливерпуль» – Бен Вудберн. Он забил в возрасте 17 лет и 45 дней.

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    Источник: Opta

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