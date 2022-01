«Киддерминстер» из 6-го дивизиона показал празднование выхода в 1/16 финала Кубка Англии

«Киддерминстер» из Национальной лиги Север (шестой по силе дивизион) вышел в 1/16 финала Кубка Англии. Накануне полупрофессиональный клуб обыграл в 1/32 финала «Рединг» из Чемпионшипа (2:1).

«Киддерминстер» отпраздновал победу в раздевалке.

