Мэйтленд-Найлс перешел из «Арсенала» в «Рому»

Как и анонсировалось, полузащитник «Арсенала» Эйнсли Мэйтленд-Найлс отправился в аренду в «Рому». Она рассчитана до лета.

В видео, посвященном трансферу игрока, «Рома» разместила несколько фото пропавших по всему миру людей, чтобы охват поста, возможно, помог кого-то отыскать.

Ainsley Maitland-NilesWelcome to the Giallorossi!This month we are once again supporting @ICMEC_official and its affiliates, to help search for missing children around the world.Information & awareness can reunite families. pic.twitter.com/FJCfWFlQls