Мэйтленд-Найлс перешел из «Арсенала» в «Рому»

Как и анонсировалось, полузащитник «Арсенала» Эйнсли Мэйтленд-Найлс отправился в аренду в «Рому». Она рассчитана до лета.

В видео, посвященном трансферу игрока, «Рома» разместила несколько фото пропавших по всему миру людей, чтобы охват поста, возможно, помог кого-то отыскать.

В прошлом сезоне Мэйтленд-Найлс был арендован «Вест Бромвичем», вылетевшим в Чемпионшип.

24-летний игрок стоит 16 миллионов евро.

В сезоне АПЛ у него 8 игр.